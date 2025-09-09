Arranca el curso 2025-2026 con la incorporación de 10.950 alumnos a las aulas

“Con tranquilidad y normalidad”, así ha definido el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, la incorporación de los alumnos a las aulas para iniciar este nuevo curso 2025-2026, gracias, en gran medida, al trabajo realizado durante semanas desde la Dirección Provincial de Educación, según ha destacado.

Este curso se caracteriza por el mantenimiento del alumnado en la provincia, con un ligero incremento del 0,66%, pasando a sumar 19.514 alumnos, una cifra que podría aumentar con las matriculaciones de última hora. De momento, en esta mañana se han incorporado a las aulas 10.950 alumnos, pertenecientes a las etapas de Infantil y Primaria. Será el próximo lunes, 15 de septiembre, cuando lo hagan los compañeros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La nota negativa de este inicio de curso es el cierre definitivo del aula de Vadillo de la Guareña, cuyos dos alumnos continuarán sus estudios en el colegio de Fuentesaúco. En contrapartida, hay que señalar el esfuerzo que se ha realizado para que sea posible la apertura del aula de Cubillos, que cuenta con cinco alumnos. “El ayuntamiento ha estado adaptando los espacios y desde la Dirección Provincial de Educación se ha dispuesto de nuevo equipamiento para que estos niños aprendan en las mismas condiciones que el resto”, ha destacado Prada.

Junto a Cubillos, también se ha abierto este curso el aula en Sanzoles, dependiente del CRA de Moraleja, que atenderá a tres alumnos, cifra mínima con la que la Junta de Castilla y León mantiene abiertos algunos colegios en la comunidad.