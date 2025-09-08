El románico de Zamora ya tiene su propia guía

La Fundación Santa María la Real suma un nuevo título a su catálogo editorial con la publicación de la guía “La milla románica”, que ofrece un recorrido por algunos de los edificios más emblemáticos del románico de Zamora.

Escrito por Miguel Ángel Hernández Fuentes e ilustrado por Luis Pablo Ríos Hilario, el libro plantea un viaje didáctico y apasionante para descifrar las claves del arte románico y su arraigo en la capital zamorana, milla a milla.

La obra, que ya está a la venta, se presentará este miércoles, 10 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública de Zamora. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

Inspirado en un proyecto con el mismo nombre

El título del libro se inspira en el proyecto del mismo nombre, lanzado por Miguel Ángel Hernández, historiador, teólogo y sacerdote junto a la diócesis de Zamora en 2023. “La idea parte del sistema de medida de la antigua Roma, que identificaba mil pasos con una milla”, recuerda el autor del libro. “Fueron los anglosajones los que después, asumiendo esos parámetros de medida, ajustaron una milla a 1.609 metros”, aclara. Esa es precisamente la distancia exacta que separa la iglesia de Santiago del Burgo de la Catedral, punto de partida y final de este singular recorrido en ocho paradas por las calles de Zamora.

Miguel Ängel Hernández / Cedida

“Después de mil años formando parte del paisaje urbano o rural, el arte románico sigue suscitando un gran interés”, asegura Hernández. El éxito radica, quizá, en que no se trata solo de un estilo artístico, sino de un “arte cargado de espiritualidad y simbolismo”. En esta guía, el lector viajero, encontrará una llave maestra para descifrar sus claves.

Gráfica, didáctica y divulgativa

Escrita en un tono didáctico y divulgativo, pero sin perder el rigor científico, sus páginas se acercan a los artífices del románico y a su expansión por Europa, para adentrarse después en las características del románico zamorano.

Junto a los ocho edificios que conforman la milla románica, el libro ofrece otras cinco rutas urbanas más, para seguir descubriendo los vestigios medievales de la ciudad, paseando por la fortaleza medieval, los arrabales, la ciudad comercial, la Puebla del Valle o al otro lado del río Duero.

Luis Pablo Ríos / Cedida

Los textos y fotografías de Miguel Ángel Hernández se ven acompañados por los diseños e ilustraciones de Luis Pablo Ríos Hilario, profesor de Secundaria, quien hace gala de su talento para la maquetación y elaboración de materiales educativos multimedia e interactivos.

El diseño está cuidado hasta el último detalle e incluye códigos QR, que facilitan al lector el acceso a las audioguías de los ocho edificios que conforman la ruta principal. No faltan los planos, mapas y líneas temporales que guían la lectura, en la que el viajero aprenderá a escuchar las historias y curiosidades que aún hoy siguen susurrando estas piedras milenarias.

Presentación oficial

Quienes deseen conocer con mayor detalle la publicación, podrán hacerlo en la presentación que se realizará este miércoles, en la Biblioteca Pública de Zamora. Un espacio de encuentro con el autor, y el diseñador, quienes estarán acompañados por la directora del área de Cultura, Patrimonio y Paisaje de la Fundación Santa María la Real, Paula Conte. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

Libro de la "La milla románica" / Cedida

La guía, de la que se han editado 1.000 ejemplares, se publica coincidiendo, además, con la próxima celebración en la ciudad de Zamora de Las Edades del Hombre. El libro ya está a la venta en la tienda online de la Fundación Santa María la Real, en librerías especializadas y en buena parte de los templos románicos que conforman las rutas.

Apuntes sobre los autores

Miguel Ángel Hernández Fuentes es profesor de la Universidad de Salamanca y sacerdote diocesano de Zamora. Doctor en Historia y Licenciado en Teología Dogmática ha sido el creador y promotor del proyecto cultural La Milla Románica que puso en marcha el año 2023. Además, es autor de diversos estudios sobre la historia local de Zamora y tiene abierta una línea de investigación centrada en la colonia española en Nueva York.

Luis Pablo Ríos Hilario es profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, esposo y padre de dos hijos. Licenciado en Biología, hizo un máster en informática aplicada a la Educación que le ha impulsado a promover diversos proyectos educativos para sus alumnos. En el año 2006 obtuvo de la Junta de Castilla y León el tercer premio a la elaboración de materiales educativos multimedia interactivos con un proyecto titulado «Iglesias románicas de Zamora».