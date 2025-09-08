¿Hasta cuándo podrás subirte en el tren turístico de Zamora?

El tren turístico de Zamora sigue en marcha. A pesar de que el otoño ya está a la vuelta de la esquina y que el verano tiene los días contados, todavía podrás verlo por las calles de la ciudad con viajeros que quieren conocer Zamora de otra forma.

Si tienes pendiente subirte al vagón, podrás hacerlo hasta mediados de octubre. Una alternativa diferente para los que quieren ver lo más importante de Zamora en poco tiempo, apenas una hora, y sin moverse porque ya lo hace el tren.

Cartel del tren turístico de Zamora. / Semura Bus

El recorrido panorámico por el conjunto monumental de la ciudad tiene un importe de 4 euros. Un año más, es la propia empresa concesionaria del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos Semura Bus la que presta este servicio, que se mantiene de 10:30 a 12:30 horas (última salida) por la mañana, y de 18:00 a 21:00 horas (última salida) por las tardes.

Recorrido

El tren turístico partirá desde la Plaza Mayor hacia Ramos Carrión y bajará por la calle de Alfonso XII y la plaza de Santa Lucía, cruzando el río por el Puente de Piedra para continuar por la avenida del Nazareno de San Fontis, Puente de los Poetas, Ronda Oeste, calle de la Vega, avenida de la Feria, cuesta de san Martín, rúa de los Notarios, calle Sor Dositea Andrés, calle las Damas, plaza de Viriato, calle Barandales, plaza de Santa María la Nueva, calle Hospital, calle las Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle Carniceros, calle San Martín, calle San Bernabé, rúa del Silencio, plaza de Arias Gonzalo, calle Obispo Manso, puerta del Obispo y plaza de la Catedral. De esta forma se invita a turistas y visitantes a efectuar a pie el trayecto de vuelta hacia la Plaza Mayor para recorrer desde el interior la zona monumental que complementa la vista panorámica efectuada desde el propio tren turístico.