Solidaridad
Palabras contra el genocidio y de apoyo al pueblo palestino en Zamora
El Museo Etnográfico de Castilla y León acogerá un recital poético-musical
A. F.
"Palabras contra el genocidio" es el título del acto de apoyo al pueblo palestino que se desarrollará en Zamora a finales de este mes.
Se trata de un recital poético-musical convocado por el colectivo de escritoras y escritores por Palestina de Zamora.
La actividad solidaria con ese pueblo que está sufriendo el genocidio por parte del Ejército de Israel tendrá lugar el viernes día 26 de septiembre a las 20.00 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido en este pueblo de Sayago
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra