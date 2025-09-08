Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palabras contra el genocidio y de apoyo al pueblo palestino en Zamora

El Museo Etnográfico de Castilla y León acogerá un recital poético-musical

Una persona junto a la fachada principal del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Una persona junto a la fachada principal del Museo Etnográfico de Castilla y León. / Miguel Angel Lorenzo (archivo)

A. F.

"Palabras contra el genocidio" es el título del acto de apoyo al pueblo palestino que se desarrollará en Zamora a finales de este mes.

Se trata de un recital poético-musical convocado por el colectivo de escritoras y escritores por Palestina de Zamora.

La actividad solidaria con ese pueblo que está sufriendo el genocidio por parte del Ejército de Israel tendrá lugar el viernes día 26 de septiembre a las 20.00 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora.

