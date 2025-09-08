Palabras contra el genocidio y de apoyo al pueblo palestino en Zamora

"Palabras contra el genocidio" es el título del acto de apoyo al pueblo palestino que se desarrollará en Zamora a finales de este mes.

Se trata de un recital poético-musical convocado por el colectivo de escritoras y escritores por Palestina de Zamora.

La actividad solidaria con ese pueblo que está sufriendo el genocidio por parte del Ejército de Israel tendrá lugar el viernes día 26 de septiembre a las 20.00 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora.