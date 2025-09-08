Julia Celestina Fernández, ingeniera técnico industrial: "Mi carrera no ha sido un caminito de rosas, siempre hay palos en las ruedas"

Esta ingeniera técnica industrial en mecánica es una de aquellas estudiantes zamoranas que estrenaron el Campus Viriato, una de las escasas alumnas de la Escuela Politécnica Superior de Zamora. "Éramos 30 chicas de 300 estudiantes. Entonces, nos decían que estudiábamos para ver si cazábamos algún ingeniero", recuerda. Ni la escasa proporción de mujeres en el aula ni los comentarios machistas intimidaron a Julia Celestina Fernández Fernández, hija única de un matrimonio de Calzadilla de Tera, su municipio, del que fue la primera concejala en 1999. "Me lo curré mucho, era muy joven, pero daba guerra en la oposición. Y, sí, me miraban al principio, pero estudiaba mucho los temas, las leyes, me preparaba los plenos. Me tenía que hacer valer", apunta. La gente del pueblo siempre le ha tratado bien, "me conocen" y desde 2019 es la primera mujer alcaldesa "con dos mayorías absolutas, así que, no lo haré tan mal", ríe.

La determinación, la fuerza y el tesón son cualidades que Julia deja entrever. Desde muy pequeña sintió inclinación por lo que tenía que ver con la construcción, el montaje y desmontaje, "me gustaba trastear en las obras con mi padre. Además del bar, teníamos tierras y mi padre, un taxi, y cuando se hacían las presas de Valparaíso, Calzadilla, trabajaba de oficial. En casa, hacía instalaciones eléctricas, fontanería, alicatar... y yo estaba siempre ahí. Con 12 o 13 años, me regalaron una caja de herramientas", de la que ya no se despegó, iba con ella a cada piso compartido de estudiantes, "los caseros estaban encantados, arreglaba todo".

"Deseo que la mujer no tenga miedo a nada, que sea valiente y pelee por lo que le interesa porque, en muchos casos, nosotras mismas nos frenamos y, si yo he podido, cualquiera puede conseguir lo que se proponga"

La escuela del bar: "Yo estoy aquí, yo mando, no te pases"

El bar de Calzadilla regentado por sus padres fue una escuela impagable para aprender a moverse en un mundo de hombres. "Las mujeres no iban por entonces, mis amigos son hombres porque con ellos he convivido, yo era la que estaba en la barra, era como una delimitación: ‘Yo estoy aquí y yo mando, no te pases’. ¡Allí si que tuve que aguantar muchas cosas, muchas!". Las barbaridades que le decía alguno que ya tenía unas copas de más, el fregar con la camiseta hasta el cuello..., pero "yo me ponía un impermeable y me resbalaba lo dijeran". Ese bagaje ha sido crucial para ejercer su profesión, "aprendí mucha psicología detrás de la barra del bar".

La forma de ser y el carácter le han ayudado a sentirse cómoda, a "ser una más en la obra, eres tú la que lo consigue", aunque Julia admite que aún existe el piropo de tinte machista en el gremio, era más común cuando ella comenzó a trabajar en el año 2000. Frente a esas actitudes actualmente más residuales, "desde el minuto cero, tienes que marcar tú el respeto, desde la forma de hablar y de vestir, en cada lugar hay que ir de una determinada manera, si no consiento a un obrero que trabaje sin camiseta, yo también voy con indumentaria apropiada". Ejercer en la obra no le ha sido difícil, "si tienes el respaldo del promotor, que es quien te contrata y del que dependen los trabajadores, lo tienes ganado".

"Mi carrera no ha sido un caminito de rosas, siempre con palos en las ruedas"

"En casa, éramos tres y trabajábamos igual"

En su empresa Astegener, creada en 2021 con dos socios, pero de la que es administradora única, trabajó al principio solo con mujeres sin proponérselo, cree que no existen cualidades determinadas salvo por la personalidad y la educación recibida por cada persona.

Ella es un claro ejemplo, "mi madre me tuvo con 40 años y mi padre tenía 43, pero la educación que a mí me han dado es que en casa éramos tres y los tres trabajábamos igual. No he visto una discriminación entre las labores que tiene que hacer un hombre y las que tiene que hacer una mujer, mi padre fregaba, limpiaba. Mi madre conducía un tractor y araba tierras. Ese ambiente de igualdad completa es el que he vivido y lo llevas dentro: Para mía todo el mundo es igual".

Nunca agradecerá lo suficiente a sus padres que le inculcaran el valor del esfuerzo personal, "he trabajado siempre, era le lavavajillas del bar; ¿que había que levantarse a las tierras a las cinco de la mañana para pillar el fresquito?, pues me llevaban con ellos. Esto te forma para el futuro".

"Las mujeres debemos de seguir peleando por la igualdad, pero sin ir a los extremos, aunque sin dejarnos comer el terreno, hay que dar un pasito adelante"

Trabajar en el bar y estudiar

La muerte de su madre en 1993, cuando su padre acababa de prejubilarse con 61 años, le puso la vida patas arriba. "Si quería estudiar tenía que trabajar". Lo hizo en La Bañeza en verano en el bar de unos primos, hasta que su padre le propuso reabrir el negocio de Calzadilla cerrado al fallecer la madre. "Me dijo ‘yo te ayudo entre semana, tú vienes fines de semana y vacaciones’. En 1994, me di de alta como autónoma" y se financió toda la carrera. El bar lo cerraría en 2010 "por mi padre, no era de estar inactivo, de hecho, cuando cerramos, le dio un infarto cerebral". Julia era ya una de las pocas ingenieras que estaba a pie de obra, "la mayoría optaba por la enseñanza".

Experta en seguridad y salud laboral, con pocas compañeras ejercientes, cree que la situación ha mejorado mucho para las mujeres, "estamos mucho más valoradas e integradas. En 2001, cuando comencé, los jefes y directores eran hombres. Llegar hasta donde estoy no ha sido un caminito de rosas, he tenido todo el tiempo palitos en las ruedas". Persiste aún ese intento de colocarse por encima de la mujer.

"Un contratista trató de intimidarme por ser mujer, pero me dio alas"

El mejor paradgma lo vivió con un contratista en primera persona, cuando era jefa de obra, "en plan altanero, déspota, vino intimidándome por el hecho de ser mujer para ver si conseguía apoquinarme y que claudicara. Pues, me dio alas". La falta de respeto quedó plasmada en un correo electrónico, "tenía que haberle denunciado", reflexiona.

Su táctica fue relacionarse "por escrito todo y de usted". Julia cree que "queda ese rescoldo de la superioridad masculina, tenemos que irlo eliminando", y aduce que "somos muy buenas, hay mucha técnica profesional, y buena y aún cuesta un poquito abrirse hueco".

Recuerda a un director general que "a las mujeres nos tenía marginadas, yo era jefa de un departamento y me tenía haciendo contratos de cien euros. Creo que era misógino, no te dejaba ascender. Buscaba hombres siempre". Para frenar esos comportamientos, "debemos seguir para adelante, peleando por lo que tenemos sin dejarnos comer terreno hacia atrás, sin extremismos", advierte, desde su creencia de que caer en ellos es malo.

Aunque el análisis del momento actual para la mujer le lleva al optimismo, "veo una situación de bastante igualdad", indica, no deja de significar que "tenemos que dar un pasito adelante".

