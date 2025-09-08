La Diputación de Zamora prioriza a Sanabria en la promoción turística tras los incendios

La Diputación de Zamora, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha modificado su hoja de ruta de promoción turística tras el verano con el fin de dar prioridad a las zonas afectadas por incendios forestales de agosto, y especialmente a la comarca de Sanabria. Se trata de promocionar esos territorios que, pese al paso del fuego, todavía conservan grandes extensiones de terreno de gran riqueza medioambiental y con un fuerte atractivo turístico como patrimonio natural. Por ello, la promoción del Patronato va a centrarse en potenciar las visitas de fin de semana a la comarca de Sanabria y a la vez transmitir la imagen de que la zona mantiene intactos sus grandes reclamos turísticos

El diputado provincial de Turismo y vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha explicado que el objetivo es reivindicar que queda mucho que se puede ver en Sanabria y que la gente vaya a visitar la comarca con el fin de contrarrestar la imagen que se ha dado a causa de los incendios a nivel nacional. "El mensaje que se ha dado fuera es el de que parecía que Sanabria había ardido entera y no ha sido así, queda mucha naturaleza y muchos bosques a los que venir para las personas que sigan buscando un turismo de la naturaleza", ha declarado. El responsable provincial de Turismo ha apuntado también que van a hacer hincapié en la promoción de Sanabria en que la gente "puede seguir viniendo y disfrutando de un turismo de alta calidad, con altos profesionales y con unos paisajes incomparables".

En esas ideas incidirá el Patronato Provincial de Turismo en la presencia destacada que va a tener en la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Inicialmente, la Diputación tenía prevista para llevar a Naturcyl una campaña que se centraba en el eclipse de sol que tendrá lugar en el verano del próximo año, pero tras los incendios ha modificado el planteamiento para conjugarlo con una campaña que reivindica la naturaleza de Zamora y que la provincia sigue siendo un destino preferente en España en ese tipo de turismo. "Tiene que quedar claro que la gente puede venir a Sanabria a disfrutar todavía de la naturaleza, de nuestros bosques, nuestra flora y nuestra fauna", ha insistido López de la Parte.

Campaña en Madrid

Además de la presencia en Naturcyl, el Patronato Provincial de Turismo tiene previsto llevar a cabo una importante acción publicitaria y promocional en Madrid, junto a la marca de calidad provincial Alimentos de Zamora.

En definitiva, "tendremos un otoño repleto de actividades para promocionar fundamentalmente la provincia en general, pero especialmente la comarca de Sanabria, y transmitir un mensaje claro" de que el turismo de naturaleza sigue vivo, ha explicado el diputado del área.

