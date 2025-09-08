Música
Cuarteto de jazz y concierto de piano en la Biblioteca Pública de Zamora
A. F.
La Biblioteca Pública de Zamora de la plaza de Claudio Moyano ha programado dos propuestas musicales para esta semana, ambas de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo del salón de actos.
El jueves día 11, a las 19.00 horas, tendrá lugar un concierto de jazz contemporáneo a cargo de Víctor Antón Cuarteto, mientras que el viernes a la misma hora se desarrollará el concierto de piano "Pata rei", a cargo del compositor y pianista argentino Julio Mazziotti.
