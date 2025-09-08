Comienza la "Semana Santa de septiembre" en Zamora: la Esperanza en las calles de la ciudad

La Virgen de la Esperanza ha salido este lunes, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, a las calles del casco antiguo de Zamora en la celebración del Jubileo Diocesano de las Cofradías de Zamora. Aunque sin cofrades de túnica, pero sí con traje de festivo, la talla de Víctor de los Ríos ha llegado desde la iglesia de San Ildefonso hasta la Catedral, donde el obispo, Fernando Valera, ha presidido una eucaristía. Posteriormente, la imagen de la Esperanza, con su manto verde bordado en oro, se ha trasladado en procesión hasta la plaza de Viriato, donde se ha entonado el canto de la Salve. Después ha proseguido un desfile por el casco histórico de la ciudad que ha dejado la Virgen de la Esperanza en la carpa de pasos de San Bernabé cerca de las 14.30 horas, más de cuatro horas y media después de iniciarse el jubileo. Desde la carpa este martes está previsto que se traslade al convento de Cabañales, hasta finales de octubre.

La celebración del Jubileo de las Cofradías se enmarca dentro de la celebración en 2025 en la Iglesia católica del Año Jubilar de la Esperanza, según ha recordado la Diócesis de Zamora, que ha explicado que esa conmemoración es también de gratitud al difunto papa Francisco y pone de relieve la importancia de la esperanza frente a las circunstancias vividas con motivo de la pandemia COVID-19, de las sangrientas guerras, el hambre en el mundo y los incendios que han asolado España y Zamora este verano. Frente a todo ello, la celebración del también denominado Jubileo de la Esperanza ha sido "una invitación profética a caminar juntos en esperanza, hermoso deseo y objetivo alcanzable".

La procesión de la Virgen de la Esperanza abre la que bien podría denominarse "Semana Santa de septiembre", ya que no es el único paso de la Semana de Pasión que desfilará estos días por las calles de la ciudad.

El próximo sábado día 13 está prevista otra procesión, en este caso de los pasos de la Vera Cruz, coincidiendo con la celebración de la Santa Vera Cruz y el traslado necesario de los pasos que se guardaban en la iglesia de San Andrés y que por motivos logísticos coincidiendo con la celebración en Zamora de una nueva edición de la exposición de Las Edades del Hombre (precisamente bajo el título de Esperanza) deben trasladarse a la carpa de pasos de Semana Santa de San Bernabé. En total, en ese desfile procesional de septiembre está previsto movilizar a cerca de cuatrocientos cargadores para el traslado de esos pasos.