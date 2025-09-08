Exposición
Una ciudad de Lego se muestra en el Etnográfico
El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge desde ayer la exposición"Zamorabricks! Una ciudad Lego pieza a pieza", una instalación temporal que podrá verse con entrada gratuita hasta el próximo 7 de noviembre en el espacio de recepción de la entrada al Mecyl por la calle Corral Pintado. Para la confección de esa ciudad se han utilizado más de 150.00 piezas de la famosa marca de construcciones a escala. El Mecyl ha destacado que en la muestra el visitante podrá contemplar grandes edificios hecho con piezas de Lego iluminados con todo lujo de detalles y "unas calles llenas de vida, en las que las minifiguras Lego representan divertidas escenas cotidianas". n
