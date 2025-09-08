Las ayudas por zona catastrófica por los incendios del pasado año llegan a Alcañices

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho pública la resolución de las ayudas por lo que popularmente se conoce como zona catastrófica por los incendios de 2024 en el mismo día en el que la Junta de Castilla y León ha publicado una nueva remesa de ayudas concedidas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los incendios forestales de este verano de 2025, entre otros los de la provincia de Zamora.

Por lo que respecta a las ayudas estatales a los territorios declarados zona catastrófica, a los que oficialmente se denomina "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", Alcañices se incluyó entre esas zonas por el incendio procedente de Portugal que afectó a ese municipio zamorano a mediados de agosto. El Ministerio concede un total de 5.000 euros de los 10.000 que costaba la obra de recuperación de daños en infraestructuras municipales. Del importe financiable se descontaron los gastos que no eran subvencionable, según las bases reguladoras, tal y como refleja la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado por la que asigna la cantidad definitiva de las subvenciones.

Por lo que respecta a las ayudas de la Junta por los incendios de este año, en la relación de nuevos perceptores que aparece publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León, figuran, entre otras, explotaciones de la comarca de Benavente y Los Valles que sufrieron las consecuencias del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda y de la comarca de Aliste afectadas por el incendio de Puercas. Santibáñez de Vidriales o Riofrío de Aliste son algunos de los municipios de los que son los titulares de las explotaciones incluidas en esta relación de beneficiarios de las ayudas, en las que se concede una cuantía de 5.500 euros a cada uno de ellos.

El importe podrá verse incrementado en próximos acuerdos de la Junta de Castilla y León, en función de la superficie agrícola afectada, el número de animales fallecidos, perdidos o sacrificados, las colmenas destruidas o los daños del fuego en instalaciones agrícolas, ganaderas y apícolas o cercados, hasta un máximo de 18.000 euros por explotación.

Para esas cuantías mayores de los 5.500 euros se establece un importe de 130 euros por hectárea a los cultivos herbáceos no cosechados, 240 euros a los leñosos y 18 euros por hectárea a las superficies de pastos.

En lo que se refiere a las subvenciones por la muerte, pérdida o sacrificio de ganado bovino, ovino y caprino, los importes se calcularán por los animales afectados y por los baremos oficiales de indemnización de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. En cuanto al ganado equino la ayuda será equivalente a la del ganado bovino. En cuanto al ganado porcino, el importe será de 600 euros por UGM. En el caso de aves, se establecen los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de los animales objeto de los Programas nacionales de control de Salmonella en manadas de aves reproductoras y ponedoras del género Gallus gallus y de manadas de pavos reproductores. Por último, en lo que respecta a las explotaciones apícolas destruidas por el fuego, se fija un valor de 150 euros por colmena. Próximamente, se determinarán, además, los baremos aplicables a las instalaciones agrícolas, ganaderas, apícolas y cercados afectados por los incendios.

