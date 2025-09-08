¿Qué ayudas tengo si he sufrido los incendios de la provincia de Zamora?

El pasado día 21, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba el Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025. Entre estas actuaciones figuran numerosas líneas de ayuda dirigidas a unidades familiares, titulares de negocios, municipios…

Pues bien, además de este tipo de ayudas específicas que las administraciones públicas activan para la recuperación de una zona afectada por una emergencia concreta, en este caso los incendios forestales, existe una línea de subvenciones que gestiona el Ministerio del Interior denominada "subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica" que todos deberíamos conocer porque cualquiera podemos encontrarnos en un estado de necesidad que sea el resultado de un grave e inminente riesgo colectivo excepcional inevitable o imprevisible, que es así como define "situación de emergencia" el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que regula estas ayudas.

Urge divulgar la existencia de estas subvenciones porque el plazo para solicitarlas es tan solo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de terminación del hecho causante de la situación catastrófica. Si crees que pudieras ser solicitante de estas ayudas o conocer a alguien que pudiera beneficiarse de ellas, aquí tienes las respuestas a algunas de las dudas más frecuentes que plantean estas subvenciones:

¿Los incendios forestales de este verano encajan en estas ayudas? Sí, los incendios forestales son, junto con los terremotos, inundaciones, maremotos, tormentas y eventos climáticos extremos, riesgos naturales incluidos en la Estrategia Nacional de Protección Civil por su impacto en la seguridad de las personas y los bienes.

Los efectos inevitables e imprevisibles de los incendios forestales de este verano han provocado una situación de emergencia en la que una comunidad de persona ha visto alterada su vida y ha sufrido graves daños personales y/o materiales. Por tanto, todas o algunas de esas personas podrán beneficiarse de estas ayudas.

¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas? Las unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales o materiales. La cuantía de la ayuda dependerá de los recursos económicos de que se dispongan para hacer frente a la situación causada por la emergencia.

Se concederá hasta el 100% de las ayudas, cuando los ingresos anuales netos no superen el IPREM incrementado con estos porcentajes:

•Para unidades con uno o dos miembros: IPREM + 40%

•Para unidades con tres o cuatro miembros: IPREM + 80%

•Para unidades con más de cuatro miembros: IPREM + 120%

(IPREM: indicador público de renta de efectos múltiples).

No se concederá subvención cuando los ingresos anuales netos superen en dos veces y media esas cantidades.

¿Qué daños personales se subvencionan?

Como daños personales, se incluyen la muerte o incapacidad absoluta y permanente que hubieran sido causadas directamente por los hechos que provocaron la situación de emergencia o catástrofe pública.

¿Qué daños en la vivienda y enseres se subvencionan?

1. La destrucción total de la vivienda habitual, siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia que residiera en ella fuera propietario o usufructuario de la misma.

2. Los daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual.

3. Los daños menos graves que no afecten a la estructura de la vivienda habitual y que deban ser asumidos obligatoriamente por uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia.

4. La destrucción o daños de los enseres domésticos de primera necesidad. Son enseres domésticos de primera necesidad los muebles y elementos del equipamiento doméstico básico para cubrir las necesidades esenciales de habitabilidad de la vivienda.

5. Los daños que afecten a elementos comunes de uso general pertenecientes a una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal. En este caso, es requisito imprescindible tener contratada una póliza de seguro en vigor en el momento de producirse la catástrofe y que el riesgo no estuviera incluido en el seguro de riesgos extraordinarios o en la cobertura ordinaria de la póliza de seguro.

¿Qué se debe entender por vivienda habitual? Es vivienda habitual el domicilio de residencia efectiva, continuada y permanente de la unidad familiar o de convivencia.

Y para los que han sufrido daños en su negocio, ¿qué se subvenciona? La reconstrucción de los edificios y de las instalaciones del negocio que hayan sufrido daños, la reposición de su utillaje, del mobiliario y de otros elementos esenciales, así como las existencias y productos propios de la actividad empresarial. En este caso, es requisito imprescindible tener contratada póliza de seguro en vigor en el momento de producirse la catástrofe y que el riesgo no estuviera incluido en el seguro de riesgos extraordinarios o en la cobertura ordinaria de la póliza de seguro.

¿Pueden solicitar estas ayudas los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales? Sí, para resarcirse por los gastos realizados durante la situación de emergencia o inmediatamente después de finalizar esta, necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y seguridad de las personas.

¿Alguien más puede solicitar estas ayudas? Sí, también pueden solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas a las que la autoridad competente en protección civil les requirió para realizar una prestación personal o de bienes durante la emergencia y de ello se ha derivado un daño, un gasto o un perjuicio económico.

¿Cómo se solicitan estas ayudas? Estas ayudas se solicitan utilizando los “modelos normalizados” (modelos de solicitud) que se pueden descargar de la página web del Ministerio del Interior https://www.interior.gob.es/ ayudas-en-caso-de-determinados-siniestros-o-catastrofes/ y también se facilitan en la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente a la provincia en que se haya producido la emergencia.

Importante: Con la solicitud se debe presentar la documentación que se requiere para cada tipo de ayuda y según el beneficiario. Si no se dispone de algún documento, deberá acreditarse que se ha solicitado y aportarlo tan pronto como se disponga de él (no más tarde de 10 días).

¿Dónde se puede presentar la solicitud? La solicitud de ayuda se puede presentar:

1. En la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente a la provincia en que se hayan producido la emergencia.

2. En el registro público de cualquier administración pública.

3. De forma electrónica, en la sede electrónica del Ministerio del Interior (https://sede.interior.gob.es/portal/sede/tramites) utilizando certificado electrónico, DNIe o Cl@ve PIN.

¿Cuál es el plazo para solicitar estas ayudas? UN MES contado desde el día siguiente a la fecha de terminación de la emergencia.

¿Tardan mucho en resolverse estas ayudas? La normativa que regula estas ayudas establece que deben resolverse en un plazo de seis meses contados desde que la solicitud entró en la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

Si se solicitan estas ayudas, ¿ya no se pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León o la indemnización del seguro? Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, indemnizaciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de sistemas públicos o privados, hasta el límite del valor del daño producido.

Puede obtener información más detallada sobre estas ayudas en la web del Ministerio del Interior https://www.interior.gob.es o en la sede de la Subdelegación del Gobierno en su provincia.