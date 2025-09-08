Alberto Lera preside el Concurso Cocinero del Año de Caza de Carne

El Palacio de los Condes de Valdeparaíso, en Almagro (Ciudad Real), acogerá el próximo 22 de octubre la primera edición del Concurso Cocinero del Año Edición Especial Carne de Caza 2025, organizado por Venari, la primera escuela gastronómica del mundo especializada en cocina cinegética, y Grupo Caterdata, empresa responsable del prestigioso Concurso Cocinero del Año.

El jurado está compuesto por grandes referentes del panorama culinario nacional, con amplia experiencia en gastronomía de caza como los cocineros Iván Cerdeño, José Antonio Medina, Juan Carlos García, Miguel Carretero, Lucía Gutiérrez y Belén García Castro, entre otros, además de los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez.

Presidencia zamorana

El presidente del jurado es el zamorano Luis Alberto Lera, el gran embajador de la cocina de caza en España. El chef ya fue premiado por su trayectoria y su defensa del mundo rural en el I Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética, impulsado por Venari, que se celebró en Almagro en noviembre de 2024.

El evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real y pondrá en valor la excelencia, creatividad y potencial de la carne de caza, un producto con gran tradición y proyección dentro de la gastronomía contemporánea.

Seis cocineros competirán en directo durante seis horas para elaborar tres platos: un aperitivo, un plato libre y un plato principal de caza mayor elaborado exclusivamente con ciervo o jabalí.

El ganador del concurso se llevará un premio de 3.000 euros.

La caza en la alta cocina

Este certamen especial nace con vocación de destacar el papel que puede jugar la carne de caza en la alta cocina actual, desde la sostenibilidad y el respeto por el producto hasta su reinterpretación creativa en manos de grandes cocineros del país. “Acoger en Almagro esta edición especial del Concurso Cocinero del Año dedicada a la carne de caza es un auténtico privilegio, ya que supone una oportunidad para mostrar el trabajo que realizamos desde Venari en favor de una cocina cinegética creativa, comprometida con el territorio y avalada por un jurado de máximo nivel, compuesto por algunos de los chefs más prestigiosos del país”, ha señalado Florencio Rodríguez, director de Venari.

Requisitos y procedimientos de inscripción

Para participar en el Concurso Cocinero del Año Edición Especial Carnee de Caza 2025, los cocineros deben ser profesionales en activo, con al menos 21 años y en ejercicio en España. Esta convocatoria temática tiene como objetivo poner en valor la cocina cinegética, y está abierta chefs que deseen mostrar su talento trabajando con carne de caza.

Las bases de la convocatoria se podrán consultar próximamente en la web www.concursococinero.com.

Todos aquellos interesados podrán enviar su currículum antes del 30 de septiembre al mail info@concursococinero.com. Esta edición especial del concurso ofrece una plataforma única para reivindicar la caza como producto de excelencia gastronómica y mostrar su versatilidad en la cocina contemporánea.