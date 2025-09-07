El Duero, el río de las maravillas: 250 especies de vertebrados conviven en él

Sin duda, el espacio natural urbano más conocido y apreciado por los zamoranos lo constituyen las riberas del río Duero. Este tramo fluvial urbano acoge una elevada biodiversidad, con la presencia constatada de, al menos, 250 especies de vertebrados terrestres, la mayor parte de ellas consideradas “de interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). Conserva buenas muestras de bosque de ribera, concretamente bosques galería de sauce blanco y álamo blanco, considerados de interés comunitario en la Directiva de Hábitat. Normalmente, tendría que haber sido incluido en la Red Natura 2000, sin in embargo fue excluido de la declaración del Lugar de Interés Comunitario (actual Zonas de Especial Conservación) denominado “Riberas del río Duero y afluentes”. Esto se hizo así sin mediar justificación objetiva, salvo, presumiblemente, la de dejar las manos libres a su futura urbanización.

El río de las maravillas

Las riberas del Duero en Zamora ciudad tienen un gran interés, por ejemplo, para las aves de la familia de las ardeidas. Alberga una colonia de cría de garza real y martinete, también nidifican el avetorillo común y la garza imperial, y cuenta con importantes dormideros comunales de garcilla bueyera y de martinete. Destaca también la gran variedad de aves acuáticas, forestales y palustres, como el martín pescador, el torcecuello, el pico menor y el pájaro moscón. Y acoge una elevada densidad de aves rapaces como el milano negro y varias parejas reproductoras de águila calzada, azor y aguilucho lagunero, entre otras especies.

En relación con otros grupos de vertebrados, es destacable la presencia en el tramo urbano del Duero, de mamíferos acuáticos o semiacuáticos como la nutria y la rata de agua, la gran abundancia de murciélagos de diversas especies y la conservación de buenas poblaciones de galápagos o tortugas de agua dulce. De estos quelonios , contamos aquí con las dos especies ibéricas: el galápago leproso y el galápago europeo, con presencia más numerosa del primero. Ambos están catalogados en el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España en la categoría de “Vulnerable” (VU). Para su conservación resulta fundamental preservar la vegetación natural de las riberas del río y las zonas de puesta (donde ponen sus huevos) en las islas y en terrenos sin urbanizar de las orillas. Otro factor que tiene efectos muy negativos es la introducción de especies exóticas, tanto de galápagos (como el galápago de Florida) como de peces (siluro, lucio, perca americana, etc) y crustáceos (cangrejos americano y señal).

Las islas fluviales que salpican todo este tramo del Duero y, particularmente, aquellas que carecen de accesos y uso recreativo, constituyen el eje y el soporte básico de toda esta biodiversidad ribereña. Suponen las principales áreas de refugio y lugares de reproducción para la mayor parte de las especies de aves, mamíferos y reptiles característicos de este hábitat. Sin la existencia de estas islas salvajes e inalteradas, la fauna asociada a este tramo fluvial sería muchísimo más pobre, nada comparable a la que podemos disfrutar actualmente. De modo que las transformaciones artificiales que pudieran sufrir o cualquier incremento sustancial de la presencia humana en las mismas, supondrían un impacto de enorme magnitud y completamente injustificable para la biodiversidad local. No podemos permitirnos perder lo que constituye, sin ninguna duda, el espíritu más genuino de nuestro río y el verdadero corazón salvaje de la ciudad.