El perturbador curso sobre constelaciones en un herbolario de Zamora: "La mujer violada no es una víctima"
El experto en sectas Luis Santamaría advierte sobre una peligrosa doctrina "dañina, pero legal"
Si paseas por Zamora y ves en un pizarrón un anuncio sobre una formación en constelaciones, puede que te llame la atención e incluso que pienses que pueda tratarse de algún colectivo relacionado con la astronomía con el que aprender conceptos sobre el firmamento, los eclipses y los planetas. Nada más lejos de la realidad. El experto Luis Santamaría lanza el aviso para navegantes y advierte sobre una pseudoterapia dañina organizada por Constelaciones Familiares.
Esta tendencia, a pesar de que no está catalogada como secta, es una práctica pesudoterapéutica desarrollada por Bert Hellinger que se basa en la idea de que las dinámicas familiares se transmiten de forma inconsciente a través de generaciones afectando el comportamiento individual. No tiene fundamento científico y a menudo se le asocia con elementos místicos y esotéricos.
Sin embargo, hay una parte muy peligrosa en esta pseudoterapia legal de la que advierte el propio Luis Santamaría. Constelaciones Familiares ha llegado a promocionar el lema "la mujer violada no es una víctima, eligió ese destino". Una escandalosa doctrina que alude a que la mujer que es sometida a una violación tiene un destino marcado "como parte del proceso de sanación del sistema familiar" ya que "se ofrece y se sacrifica para devolver el equilibrio".
Te lo cuenta todo aquí Luis Santamaría:
