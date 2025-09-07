Las palabras, expresiones y localismos zamoranos que más utilizan nuestros lectores
Hay unanimidad y pese a que hay muchos términos en la lista, el más repetido es "cucear"
Cucear, mancar, encetar, a peto, mamola... ¿cuál es la palabra zamorana que más utilizas o más te representa? Lanzamos esta pregunta a nuestros lectores y la lluvia de "palabros" se desata.
Desde el esperado campeche hasta el rebuscado atropo -en referencia a lío o embrollo- pasando por otros términos más en desuso como tolón -muy fiestero-, esguarniar -romper- o amolar -estropear".
Algunos van más allá de la mera palabra y construyen hasta expresiones y frases completas: "Trae la cuchilla que voy a encetar esto", "le quito el molledo para las gallinas" o "menudo atropo de armario que tienes". Palabras que "todo zamorano conoce y que no deberíamos olvidar", apunta otro de nuestros lectores.
Cucear, el verbo estrella
Otra zamorana, sin embargo, asegura que ha dejado de usar la palabra "cuzo" -la palabreja zamorana por excelencia- porque "siempre me preguntaban qué quería decir y como vi que solo la usaban en mi tierra y al vivir fuera, la dejé de utilizar".
Ser un crica, mancar, campeche, majo y fato son otros muchos de los localismos que los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA utilizan en su día a día. Si a ti también te apetece contribuir a la lista, aquí puedes añadir tus sugerencias:
