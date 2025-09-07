sucesos en Zamora
Un individuo arremete contra el camarero de un bar y huye
La Policía Municipal localiza al agresor, que se niega a identificares y termina en Comisaría
S. A.
Un hombre irrumpe en un bar de la Plaza Mayor e inicia un enfrentamiento con el camarero que termina con una agresión y con el atacante en la Comisaría de Zamora, después de que la Policía Municipal lo localizara en la calle de Santa Clara gracias a la descripción facilitada por testigos presenciales del sucesos.
El arrestado había arrojado sillas contra el camarero antes de salir corriendo del local y de la Plaza Mayor. Una vez localizado por agentes locales, se negó a facilitar su documentación, ni quiso manifestar de palabra su nombre, apellidos y DNI, por lo que se le trasladó hasta la Comisaría de Zamora para proceder a su identificación y cursar denuncia. Sin embargo, ni el camarero ni esta persona deciden interponer una denuncia por la pelea, por lo que todo quedó en un altercado sin consecuencias.
