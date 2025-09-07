Un individuo arremete contra el camarero de un bar y huye

Un hombre irrumpe en un bar de la Plaza Mayor e inicia un enfrentamiento con el camarero que termina con una agresión y con el atacante en la Comisaría de Zamora, después de que la Policía Municipal lo localizara en la calle de Santa Clara gracias a la descripción facilitada por testigos presenciales del sucesos.

El arrestado había arrojado sillas contra el camarero antes de salir corriendo del local y de la Plaza Mayor. Una vez localizado por agentes locales, se negó a facilitar su documentación, ni quiso manifestar de palabra su nombre, apellidos y DNI, por lo que se le trasladó hasta la Comisaría de Zamora para proceder a su identificación y cursar denuncia. Sin embargo, ni el camarero ni esta persona deciden interponer una denuncia por la pelea, por lo que todo quedó en un altercado sin consecuencias.

Suscríbete para seguir leyendo