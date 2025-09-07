Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora

La Virgen de la Concha salió en procesión por las calles de Zamora en la víspera de su festividad y lo hizo escoltada por los cabezudos de Tradición y Música Popular y acompañada por la música de flauta y tamboril de Luis Antonio Pedraza, grupos de bailes tradicionales y asociaciones etnográficas, águedas de la ciudad y representantes de cofradías de Semana Santa y de Gloria. También estuvieron presentes representantes institucionales y ciudadanos que se acercaron a la Plaza Mayor a presenciar el acto central del desfile, con la ofrenda floral y de productos de la tierra a la virgen.

Nuestra Señora de la Concha lució para la ocasión un traje rojo a juego con su capa del mismo color con bordados en oro, con el que salió de la iglesia de San Antolín al son del himno nacional, para bajar por la costanilla de San Antolín, subir por la calle del Riego, continuar por Santiago para adentrarse en Santa Clara y proseguir por la plaza de Sagasta y Renova hasta llegar a la Plaza Mayor.

Allí, se efectuó la entrega de productos de la tierra y de flores por parte de las distintas asociaciones de águedas, de bailes y música tradicional y de cofradías que acompañaban a la patrona de Zamora, así como de representantes institucionales, entre los que se encontraba la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; o el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte; y concejales del Ayuntamiento.

Blanco resaltó la importancia de "poner en valor lo nuestro y apostar por nuestro territorio, por nuestras costumbres", motivo por el que decidió asistir al traslado de la patrona de Zamora como forma de dar visibilidad a "lo mucho y bueno que tenemos en Zamora".

Tras la ofrenda floral, el grupo de coros y danzas Doña Urraca, que ha cumplido 70 años de su fundación, recibió de manos de la presidenta de la cofradía de la Virgen de la Concha, Belén Panero, el documento acreditativo que le nombra hermano de honor de la cofradía, reconocimiento que agradeció con el baile del Bolero de Algodre en presencia de la patrona de la ciudad.

Tras ello, la procesión prosiguió su camino hasta San Vicente, para celebrar allí una misa con la que concluyó la celebración patronal, adelantada este año un día.

