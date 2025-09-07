Choca contra una farola y una señal en Cabañales y se da a la fuga

Un conductor colisionó contra una señal de tráfico de ceda el paso y una farola en la intersección de las calles de Cabañales y de José Regojo, a la altura del colegio público, y huyó del lugar del siniestro ocurrido en la madrugada de este sábado sin que se haya interceptado el vehículo.

Cuando llega la Policía Municipal al lugar del suceso solo quedan restos del turismo que dobló la farola al impactar contra ella, además de perder partes del parachoques y de la carrocería, así como cristales, en concreto de una aleta que aporta el dato de que el turismo accidentado es de color negro.

Los daños detectados en la señal de ceda el paso indican que el conductor se fue contra ella, ya que se encuentra doblada desde la base, daño que causó antes de ir a parar con su turismo contra la farola, que está rozada, aunque la colisión habría sido de cierta consideración porque la luminaria apareció sobre la carretera.

La Policía Municipal trataba de localizar al conductor huido en la tarde de ayer al objeto de detenerle por infringir la Ley de Seguridad Vial, delitos que pueden incluir desde la conducción temeraria; a daños al mobiliario urbano o de peligro para la seguridad vial porque la señal de tráfico es crucial para que la circulación no se vea alterada; o alteración de la vía pública al abandonar en la calzada de los restos de turismo que se desprendieron con el impacto contra la señal de tráfico derribada y contra la farola, que tuvieron que ser recogidos por el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Zamora.

Suscríbete para seguir leyendo