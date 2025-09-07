El cartel de los Juzgados de Zamora que toma a los funcionarios por tontos: "Se os presupone una buena psicomotricidad"

No es raro que en tu empresa, ya sea pública o privada, hayas visto un depósito específico para los tóneres usados. Sirven para recoger los cartuchos vacíos y reciclarlos para evitar que terminen en vertederos. El doble objetivo no es solo evitar la contaminación sino recuperar sus materiales y reutilizarlo.

Algo que no parecen entender muy bien algunos trabajadores del Juzgado de Zamora. Si has paseado por sus pasillos recientemente, es posible que hayas visto un cartel con este texto:

"Por favor, contenedores solo para tóneres usados. No cartones, plásticos, embalaje de tóneres nuevos, profilácticos, envases de yogures, etc".

Pero lo más curioso del cartel es su aclaración final:

PARECE MENTIRA QUE HAYA QUE DIRIGIR ESTE TIPO DE MENSAJES A PERSONAS A LAS QUE SE LES PRESUPONE LA PSICOMOTRICIDAD SUFICIENTE COMO PARA OCUPAR UNA PLAZA PÚBLICA"

El mensaje ha sido tomado a risas, por unos, y como una ofensa, por otros. Lo que está claro es que no ha pasado desapercibido y pone en evidencia que, como es obvio, un depósito de tóneres usados no es el lugar donde se debería de dejar un envase de yogur vacío.

El cartel en cuestión colgado de una de las paredes del Juzgado de Zamora. / Cedida

En cualquier caso, los contenedores no solo están al servicio de los funcionarios sino que son accesibles a ciudadanos en general que acuden a los Juzgados.

El reciclaje de los tóneres

Los contenedores específicos se colocan en empresas, tiendas o puntos limpios. Una vez llenos, estos contenedores son retirados por gestores autorizados que los llevan a plantas de tratamiento. Allí, los cartuchos se clasifican para recuperar los componentes reutilizables y se separan los materiales para reintroducirlos en la fabricación de nuevos productos. Se trata de una práctica importante porque los tóneres y cartuchos vacíos son residuos que deben ser tratados según la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).