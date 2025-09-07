Buscyl y el bono infantil, ejemplos del último curso de la legislatura autonómica para la zamorana Isabel Blanco

La Junta de Castilla y León ha puesto la iniciativa de gratuidad del transporte público interurbano de Castilla y León, Buscyl, y el bono infantil para actividades extraescolares como dos ejemplos de la política que marcará el último curso de la actual legislatura autonómica, que concluirá en marzo.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mencionado a preguntas de los periodistas en Zamora esas dos ayudas como ejemplos del trabajo que desarrolla el Gobierno autonómico, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, para "mejorar la vida de las personas de esta tierra".

Ha indicado que el Ejecutivo autonómico lleva "mucho tiempo" trabajando en ese objetivo y va a seguir trabajando en ello en la línea en la que marcan esas dos actuaciones.

De la tarjeta Buscyl ha recordado que permite a los empadronados en la comunidad el uso gratuito de las líneas de transporte de Castilla y León entre diferentes pueblos, territorios y provincias.

Una semana más de plazo

Sobre el bono infantil, ha explicado que esa ayuda para las familias con hijos de entre cuatro y doce años para la conciliación de vida personas, familiar y laboral, tiene abierto el plazo de solicitudes hasta el próximo 15 de septiembre.

Para beneficiarse de esa subvención no hace falta justificar la realización de actividades y basta con tener hijos en el arco de edad escolar al que está dirigida esta ayuda y que los progenitores hayan trabajado en el último curso. Se trata de un bono de 200 euros por cada menor que permite sufragar parte del coste de esas actividades extraescolares del alumnado y que se concede "precisamente al inicio del curso escolar" para ayudar a las familias y, "en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando en Castilla y León", ha concluido Blanco.

Suscríbete para seguir leyendo