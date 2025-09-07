Bailes africanos y ritmos caribeños por las calles de Zamora

El mestizaje de culturas y bailes tradicionales marcó la jornada de este sábado del Festival Internacional de Folklore, en la que convivieron los bailes del Atlántico africano con los ritmos caribeños y la cumbia colombiana.

Todo ello en un escenario de calle como el de la plaza de Sagasta, situado a más de 4.000 kilómetros de la capital de Guinea Bisáu desde la que llegó el grupo Netos de Bandim, y a más de 8.000 de Bogotá, la ciudad de que procede el grupo Combinaciones Folklóricas de Colombia . Ambos grupos se fusionaron en un taller de baile en el que junto a los tambores africanos y las maracas colombianas tampoco faltaron los acordeones de la música de Hungría y de Macedonia del Norte que completan la participación exterior de la actual edición del festival.

Junto a ellos también estuvieron presentes las agrupaciones Jorge Manrique de Palencia y La Hijuela de Murcia, además de los anfitriones de la asociación etnográfica Don Sancho. Tras el taller, la fiesta continúo en la calle de los Herreros con un vermú musical y por la tarde todos los grupos participaron en el desfile de los pueblos del mundo, para concluir la jornada en el escenario de la plaza de la Catedral, entre aplausos del público.

Suscríbete para seguir leyendo