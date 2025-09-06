Zamora mantiene el número de alumnos en las aulas este septiembre

Zamora sigue la tónica del resto de provincias de Castilla y León de cara al nuevo curso escolar 2025-2026 y mantiene el número de alumnos del pasado año, con un ligerísimo incremento del 0,66%, pasando de 19.387 estudiantes a 19.514, aunque todavía se trata de una estimación. Esa leve subida se observa también en toda la comunidad, sin llegar ninguna al 1%. Se espera que Castilla y León alcance este curso los 351.930 alumnos matriculados.

El aumento puede deberse a la incorporación desde los cero años, por la gratuidad en esta primera etapa hasta los tres años. En el caso de Zamora, son 33 centros —21 públicos y 12 privados— los que ofrecen esta enseñanza, a la que se han unido 1.294 menores.

Todos estos datos los ofreció la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, en la presentación del nuevo curso, a pocos días antes del inicio. En Zamora capital, las clases de los alumnos de Infantil y Primaria comenzarán el martes 9, en vez del lunes, debido a la festividad de Nuestra Señora de la Concha, mientras que los estudiantes de Secundaria y Bachillerato se incorporarán a las aulas el 15 de septiembre.

Orgullosa del éxito

Lucas subrayó que este nuevo curso comienza con "normalidad, tranquilidad y certezas", añadiendo que la comunidad educativa debe estar muy orgullosa del éxito alcanzado, reflejado en numerosos informes, como el último informe PISA. "Algo que nos ha situado como la mejor educación de España y una de las mejores del mundo. Y lograrlo, además, con unos altos índices de equidad".

Presentación del nuevo curso escolar 2025-2026 / R. Valtero

Los docentes son una prioridad para el sistema educativo de Castilla y León, por ello, la consejería trabaja "constantemente" para mejorar su dotación y sus condiciones laborales. En esa línea, se enmarcan los múltiples acuerdos a los que se ha llegado con las organizaciones sindicales, el último, el pasado mes de julio.

Además, se continúa incrementado la dotación de profesorado, con un incremento de 531 docentes, hasta los 36.523, "algo que va a permitir seguir avanzando en aspectos como la ratio profesor alumno o una adecuada atención a la diversidad", detalló Lucas.

En zonas rurales

Por otra parte, la Consejería de Educación busca "seguir contribuyendo a revitalizar la vida en las zonas rurales, a través del mantenimiento de unos servicios básicos que garanticen la igualdad de oportunidades y que lo hagan atractivo para asentarse".

Así, este año la previsión es alcanzar diez centros con tan solo tres escolares matriculados y 24, de cuatro. Además, se han reabierto dos escuelas en Zamora, una en la localidad de Cubillos, perteneciente al colegio del Centro Rural Agrupado (CRA) Tierra del Pan, con cinco alumnos, y la otra en Sanzoles, del CRA Moraleja del Vino, con tres matriculados.

Inversión en obras

También cobra protagonismo este curso Zamora respecto a la inversión en obras , con una cuantía de más de nueve millones para continuar con los trabajos en el nuevo edificio del Conservatorio Profesional de Música para este curso, o las obras en el CEIP Fernando II de Benavente —para la construcción de comedor, cocina y aseos— y en el CEIP La Viña, que tendrá un nuevo gimnasio, estimándose que ambas finalizarán en 2026.

La consejera Rocío Lucas finalizó su intervención destacando que este curso es una nueva oportunidad para dar la mejor respuesta posible a los retos educativos que se van planteando. "Ese es nuestro afán y el de miles de profesionales que consagran su vida, año tras año, a la noble y decisiva labor de formar y educar a las nuevas generaciones".

Nuevo curso de especialización de FP

Una de las nuevas formaciones con las que cuenta Zamora es el Curso de Especialización en Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos, que se impartirá en el IES Río Duero. Hasta el próximo 11 de septiembre está abierto el plazo de matrícula para aquellos alumnos interesados.

Se trata de una novedosa formación con carácter experimental, diseñada en Castilla y León, que convierte a Zamora en pionera a nivel nacional en implantar una enseñanza de este calado. Y es que el mundo de los automóviles clásicos está viviendo un auge imparable, como evidencian los numerosos clubes y concentraciones existentes de este tipo de vehículos.

Un vehículo antiguo, en plena restauración. | CEDIDA

La formación tiene una duración de 600 horas, divididas en teoría y prácticas en el centro o empresas colaboradoras, durante las cuales los estudiantes tendrán que cursar seis módulos sobre restauración e historia de la automoción, mecánica y electricidad de los vehículos históricos y restauración de exteriores y la de interiores.

Otras áreas a estudiar corresponden a la adquisición y fabricación de repuestos o la oficina técnica de vehículos históricos y clásicos.

La titulación finaliza con una fase de formación en empresas, donde el equipo docente elige una empresa que encaje bien con los intereses profesionales del alumno.

