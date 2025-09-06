Puente niega la función vertebradora que su predecesora dio al AVE de Sanabria

Igual de claro que fue el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible el jueves en el Congreso de los Diputados, al asegurar tajante sobre el AVE en Sanabria que "la Alta Velocidad ferroviaria no es un elemento de vertebración de la España vaciada" lo fue hace cuatro años su predecesora en el cargo, la socialista Raquel Sánchez Jiménez, al sostener todo lo contrario en la inauguración de la estación de Otero de Sanabria.

La hoja de ruta ofrecida por el actual titular de Transportes es diametralmente opuesta a la que en julio de 2021 trazó la anterior titular de esa cartera ministerial. Raquel Sánchez, que entonces acababa de aterrizar en un ministerio en el que estuvo poco más de dos años para ser sustituida por Puente, subrayó en aquella puesta de largo de la estación sanabresa de Alta Velocidad la importancia que esa parada tenía para la comarca y el "impacto" de la Alta Velocidad en Sanabria de cara a la "cohesión territorial". De hecho, aludió expresamente la función "vertebradora" de la estación de Otero de Sanabria y sostuvo que esa parada transformaría la movilidad tanto de los vecinos como de los visitantes a la zona.

La exministra se refirió igualmente a la función de lucha frente al reto demográfico que cumplía esa parada del AVE y declaró que "con esto conseguimos grandes avances para la movilidad de Zamora y Sanabria", reforzando ese papel que ha cumplido el tren hasta el pasado 9 de junio, de movilidad de los sanabreses que debían desplazarse a la capital zamorana o a Madrid por cuestiones médicas u otros motivos y de los zamoranos que trabajaban en la comarca sanabresa y utilizaban ese medio de transporte menos contaminante que el autobús o el coche para desplazarse a diario por motivos laborales.

Sánchez Jiménez puso entonces esa estación como ejemplo del compromiso del Gobierno de España con el corredor ferroviario del Noroeste Peninsular. También aludió ese histórico 22 de julio de 2021 a que esa infraestructura y la recuperación de frecuencias ferroviarias entre Madrid y Galicia suponían "una manera de garantizar la movilidad como un derecho del ciudadano" y de hacerlo con un transporte del que destacó su seguridad y sostenibilidad social, económica y ambiental.

Obligación de Servicio Público

La entonces ministra abogó entonces por utilizar medios más sostenibles para "conseguir una movilidad para todos" . Un "para todos" que borró de un plumazo este jueves el actual ministro, Óscar Puente, al afirmar que "si el tren de Alta Velocidad para en todas partes no es competitivo, y si no es competitivo, no sirve a los fines que tiene previstos". El ministro vallisoletano también intentó diferenciar entre los trenes AVE y los servicios Avant, reservando para los segundos la Obligación de Servicio Público cuando lo cierto es que los abonos Avant, que tienen subvención del Gobierno del 50% del coste y de la Junta de Castilla y León de otro 25%, en las comunicaciones ferroviarias entre Zamora y Madrid pueden ser utilizados también en los trenes AVE.

Al respecto, hay que tener en cuenta que el trayecto entre Orense y Zamora en el que se incluye la parada sanabresa del AVE es uno de los declarados de servicio público. Se trata, según admite el operador ferroviario estatal en su página web, de "servicios que no resultan rentables desde el punto de vista económico, pero sí desde otros puntos de vista", ya que cumplen funciones "sociales, medioambientales o de vertebración del territorio".

Otro aspecto aludido por Óscar Puente es el del mayor número de viajeros que ha tenido el AVE en la estación de Otero de Sanabria a partir del 9 de junio con respecto al mismo periodo del año pasado. El ministro olvidó mencionar que ese aumento puede deberse, más que al cambio de horarios, a la mayor oferta de plazas existentes actualmente, ya que muchos convoyes han doblado el número de plazas disponibles con el nuevo modelo de trenes Avril incorporado a la línea.

El PP critica la "prepotencia" del ministro e IU pide un "tren mañanero"

Los diputados nacionales del PP de Zamora, Elvira Velasco y Óscar Ramajo, cargaron contra el ministro de Transportes por la defensa que hizo de la supresión de paradas del AVE en Sanabria.

Los diputados nacionales del PP de Zamora, Óscar Ramajo y Elvira Velasco. | ALBA PRIETO

Eso supone tratar a los sanabreses y los zamoranos como "ciudadanos de segunda" y "cargarse la cohesión territorial", criticó Elvira Velasco, que aludió también a la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por IU en el Congreso para restituir las paradas de Sanabria y aseguró que su partido apoyará "todo lo que beneficie a la provincia", si bien dudó de la eficacia de esa proposición porque se han aprobado otras en el Parlamento nacional, incluso por unanimidad, y luego no se han llevado a la práctica. Por su parte, Ramajo lamentó la respuesta "insensible, arbitraria y falta de respeto" de Óscar Puente y su comparecencia "llena de cinismo, prepotencia y argumentos falsos y subjetivos", por lo que le pidió que rectifica o, si no, dimita y "se dedique a tiempo completo a su perfil de Twitter".

Por otro lado, el diputado de IU Félix Alonso, en su interpelación a Puente, recogió la petición del alcalde de Zamora para que Renfe programe un "tren mañanero" de la provincia de Zamora a Madrid y otro de vuelta a media tarde.

