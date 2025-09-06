Pequeños viajeros al tren a escala de Ifeza en Zamora

Disfrutar del tren a pequeña escala, a falta de uno que pare a primera hora de la mañana en Sanabria, es lo que han podido hacer este sábado los niños y mayores que se han acercado en horario de mañana y tarde al recinto ferial Ifeza.

Allí, en el pabellón central se ha instalado un circuito de 250 metros de trazado ferroviario al que se han sumado otras vías muertas y segundos carriles de adelantamiento y estacionamiento de trenes. La iniciativa, totalmente gratuita para los asistentes, ha partido de la Asociación Ferroviaria Zamorana, que organiza la quinta edición de este encuentro, y ha contado con el apoyo de la Diputación de Zamora.

Pequeños viajeros al tren / José Luis Fernández

El vicepresidente primero de la Institución provincial, Víctor López de la Parte, ha reivindicado en la inauguración oficial del encuentro tanto la parada sanabresa del AVE como la reapertura del Tren Ruta de la Plata, al igual que ha hecho el presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, José Rodríguez Vidal, que ha recordado que Zamora ha sido "históricamente una provincia maltratada" en temas ferroviarios y se ha mostrado convencido de que hay "más razones que nunca" para la reapertura del "eje vertebrador" que supone el tren Ruta de la Plata.

En el encuentro se han mostrado y se han usado para el desplazamiento de pasajeros trenes de maqueta tanto de la asociación zamorana como otros cedidos por asociaciones ferroviarias de Valencia, Madrid, Gijón y Sabadell. Forman parte del denominado "modelismo tripulado", en el que se reproducen distintos modelos de tren a escala y se habilitan para que a ellos puedan subirse personas de todas las edades para "experimentar el placer de ese viaje en tren", aunque de juguete y no como el que ansían en Sanabria.

