Un objetivo mágico entre las guerras

Los campos de refugiados de Moria y Diavata, el barrio marginal de Korogocho, los conflictos de Bielorrusia, Gaza, Siria o Ucrania. En todos estos lugares ha estado trabajando con ayuda humanitaria el italiano Matti Bidoli, siempre cargando con su cámara y su varita mágica —en el mundo artístico es conocido como Mattia Flip—, y de allí trae imágenes que reflejan la situación de los habitantes de todas esas zonas en guerra.

Ahora los zamoranos las pueden descubrir en la nueva exposición de la Biblioteca Pública, bajo el título "Maravillas en las sombras. Un viaje de magia y humanidad", que resume a la perfección la labor de este italiano en su día a día.

Dos imágenes de Korogocho, el barrio marginal más grandes de Nairobi, en Kenia.

Se enmarca esta muestra dentro de las actividades complementarias de las Jornadas Internacionales de Magia, tras una conversación entre el organizador, Paulino Gil, y el propio Bidoli, quien no pudo participar en la pasada edición por el cierre de fronteras en Gaza.

El autor estuvo presente en la inauguración de la muestra y narró el horror que se vive en todos esos lugares, donde intenta arrancar una sonrisa con su magia, sobre todo a los más pequeños.

Horario

Hasta el próximo 18 de octubre se podrá visitar esta conmovedora exposición, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas de lunes a viernes, y en horario de mañana —de 9.00 a 14.00 horas— los sábados.

Suscríbete para seguir leyendo