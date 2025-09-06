Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación literaria

El nuevo libro "La Milla Románica" divulga el patrimonio zamorano

La publicación la presentan el próximo miércoles en la biblioteca su autor Miguel Ángel Hernández y el diseñador Luis Pablo Ríos

Miguel Ángel Hernández, con otro de sus libros.

Miguel Ángel Hernández, con otro de sus libros. / Alba Prieto (Archivo)

Alberto Ferreras

El patrimonio románico de la ciudad ha encontrado una nueva vía de difusión en el libro ‘La Milla Románica’, una publicación del sacerdote y doctor en Historia Miguel Ángel Hernández Fuentes que complementa el proyecto de difusión de las iglesias de ese estilo arquitectónico de la ciudad bajo ese mismo nombre que alude a la distancia a la que están situados los templos de uno de los recorridos por el románico zamorano.

El nuevo libro "La Milla Románica" está editado por la Fundación Santa María la Real y su presentación tendrá lugar el próximo miércoles día 10 en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora de la plaza de Claudio Moyano, a las 19.00 horas.

En la presentación estarán presentes tanto el autor de la publicación como el encargado de su diseño y maquetación, Luis Pablo Ríos Hilario, además de Paula Conte como representante de la fundación editora, que introducirá el coloquio entre Hernández Fuentes y Ríos Hilario.

El libro, que tiene un contenido marcadamente divulgativo, pretende descifrar el arte románico, su expansión en Europa y su arraigo en Zamora. Para ello, en una primera parte de la publicación, Miguel Ángel Hernández ofrece las claves del románico, sus artífices y medios de expansión, para en un segundo apartado relacionar las características del románico zamorano, su cronología y desarrollo. Una tercera parte se adentra en la ruta denominada Milla Románica y los templos existentes en ese recorrido por unos 1.600 metros de la ciudad. Un cuarto y último bloque del libro alude a otras rutas urbanas que permiten descubrir vestigios medievales en Zamora.

La guía, de 208 páginas, incluye junto a los textos fotografías, planos y bocetos.

Noticias relacionadas y más

Miguel Ángel Hernández Fuentes, que es profesor de la Universidad de Salamanca, además de sacerdote en Zamora, doctor en Historia y licenciado en Teología Dogmática, ha sido el creador y promotor del proyecto cultural de "La Milla Románica" que puso en marcha en 2023 la Diócesis de Zamora a través de la Fundación Zamorarte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents