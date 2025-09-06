Presentación literaria
El nuevo libro "La Milla Románica" divulga el patrimonio zamorano
La publicación la presentan el próximo miércoles en la biblioteca su autor Miguel Ángel Hernández y el diseñador Luis Pablo Ríos
El patrimonio románico de la ciudad ha encontrado una nueva vía de difusión en el libro ‘La Milla Románica’, una publicación del sacerdote y doctor en Historia Miguel Ángel Hernández Fuentes que complementa el proyecto de difusión de las iglesias de ese estilo arquitectónico de la ciudad bajo ese mismo nombre que alude a la distancia a la que están situados los templos de uno de los recorridos por el románico zamorano.
El nuevo libro "La Milla Románica" está editado por la Fundación Santa María la Real y su presentación tendrá lugar el próximo miércoles día 10 en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora de la plaza de Claudio Moyano, a las 19.00 horas.
En la presentación estarán presentes tanto el autor de la publicación como el encargado de su diseño y maquetación, Luis Pablo Ríos Hilario, además de Paula Conte como representante de la fundación editora, que introducirá el coloquio entre Hernández Fuentes y Ríos Hilario.
El libro, que tiene un contenido marcadamente divulgativo, pretende descifrar el arte románico, su expansión en Europa y su arraigo en Zamora. Para ello, en una primera parte de la publicación, Miguel Ángel Hernández ofrece las claves del románico, sus artífices y medios de expansión, para en un segundo apartado relacionar las características del románico zamorano, su cronología y desarrollo. Una tercera parte se adentra en la ruta denominada Milla Románica y los templos existentes en ese recorrido por unos 1.600 metros de la ciudad. Un cuarto y último bloque del libro alude a otras rutas urbanas que permiten descubrir vestigios medievales en Zamora.
La guía, de 208 páginas, incluye junto a los textos fotografías, planos y bocetos.
Miguel Ángel Hernández Fuentes, que es profesor de la Universidad de Salamanca, además de sacerdote en Zamora, doctor en Historia y licenciado en Teología Dogmática, ha sido el creador y promotor del proyecto cultural de "La Milla Románica" que puso en marcha en 2023 la Diócesis de Zamora a través de la Fundación Zamorarte.
