La música inunda las aceñas de Cabañales de Zamora en la puesta de largo del "Jaleo Fest"

La música electrónica y los temas más actuales han inundado las aceñas de Cabañales en la primera edición del "Jaleo Fest".

Se trata de un nuevo festival que sirve para poner el broche de oro al Verano Cultural de Zamora y que nace con la filosofía de divulgar en la ciudad las mezclas musicales del momento y traer a pinchadiscos de referencia.

El DJ italiano afincado en Ibiza Luigi Mazzali ha sido el cabeza de cartel de esta edición inaugural del festival. Junto al pincha italiano especializado en sonido, el evento, con entrada gratuita y la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, ha contado con la presencia de otros DJ como Manuel Lobete, B2B y Rober Hoyos, junto a los zamoranos Larry y Mr. Matt.

