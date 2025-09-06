Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

La música inunda las aceñas de Cabañales de Zamora en la puesta de largo del "Jaleo Fest"

El festival de música electrónica despide el Verano Cultural de Zamora

Celebración del «Jaleo Fest» en las aceñas de Cabañales

Celebración del «Jaleo Fest» en las aceñas de Cabañales / Alba Prieto

Alberto Ferreras

La música electrónica y los temas más actuales han inundado las aceñas de Cabañales en la primera edición del "Jaleo Fest".

Se trata de un nuevo festival que sirve para poner el broche de oro al Verano Cultural de Zamora y que nace con la filosofía de divulgar en la ciudad las mezclas musicales del momento y traer a pinchadiscos de referencia.

Noticias relacionadas y más

El DJ italiano afincado en Ibiza Luigi Mazzali ha sido el cabeza de cartel de esta edición inaugural del festival. Junto al pincha italiano especializado en sonido, el evento, con entrada gratuita y la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, ha contado con la presencia de otros DJ como Manuel Lobete, B2B y Rober Hoyos, junto a los zamoranos Larry y Mr. Matt.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents