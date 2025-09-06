Medio millón para la nueva Oficina de Turismo que Zamora estrenará en 2026

La Diputación de Zamora acaba de sacar a licitación por un precio de más de medio millón de euros, IVA incluido, las obras de adecuación de dependencias del antiguo Palacio Provincial para ser sede de la nueva oficina de turismo que compartirán el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora.

Los trabajos, que tienen un presupuesto cercano a los 540.000 euros, acaban de licitarse y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 25 de septiembre, para después celebrar las mesas de contratación que permitan adjudicar los trabajos. Como estos tienen un plazo de ejecución de siete meses, el horizonte de entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones se fija en el año 2026.

La actuación incluye la adecuación de tres despachos, la adecuación de un vestíbulo y la instalación de un elevador para hacer accesibles las nuevas dependencias de recepción e información turística en ese edificio histórico que anteriormente tuvo uso como dependencias de la Diputación y Conservatorio de Música. El procedimiento abierto simplificado agiliza la tramitación y favorece la concurrencia de empresas interesadas, según ha subrayado la Institución provincial.

Tras su aprobación inicial el pasado mes de mayo, el proyecto fue sometido a un plazo de exposición pública de veinte días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el Tablón de Anuncios, sin que se presentaran alegaciones.

Con esta actuación, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con la accesibilidad universal y la conservación del patrimonio, impulsando la apertura del Antiguo Palacio Provincial a la ciudadanía. Se trata de la primera fase de un plan más amplio de modernización del edificio, que comenzará con la eliminación de las barreras arquitectónicas que han limitado hasta ahora su uso público.