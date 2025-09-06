Medio millón para la nueva Oficina de Turismo que Zamora estrenará en 2026
La Diputación de Zamora licita las obras de adecuación de tres despachos y el elevador de acceso a las nuevas dependencias de información turística del antiguo Palacio Provincial de la calle Ramos Carrión
La Diputación de Zamora acaba de sacar a licitación por un precio de más de medio millón de euros, IVA incluido, las obras de adecuación de dependencias del antiguo Palacio Provincial para ser sede de la nueva oficina de turismo que compartirán el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora.
Los trabajos, que tienen un presupuesto cercano a los 540.000 euros, acaban de licitarse y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 25 de septiembre, para después celebrar las mesas de contratación que permitan adjudicar los trabajos. Como estos tienen un plazo de ejecución de siete meses, el horizonte de entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones se fija en el año 2026.
La actuación incluye la adecuación de tres despachos, la adecuación de un vestíbulo y la instalación de un elevador para hacer accesibles las nuevas dependencias de recepción e información turística en ese edificio histórico que anteriormente tuvo uso como dependencias de la Diputación y Conservatorio de Música. El procedimiento abierto simplificado agiliza la tramitación y favorece la concurrencia de empresas interesadas, según ha subrayado la Institución provincial.
Tras su aprobación inicial el pasado mes de mayo, el proyecto fue sometido a un plazo de exposición pública de veinte días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el Tablón de Anuncios, sin que se presentaran alegaciones.
Con esta actuación, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con la accesibilidad universal y la conservación del patrimonio, impulsando la apertura del Antiguo Palacio Provincial a la ciudadanía. Se trata de la primera fase de un plan más amplio de modernización del edificio, que comenzará con la eliminación de las barreras arquitectónicas que han limitado hasta ahora su uso público.
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido en este pueblo de Sayago