El incendio zamorano de Castromil, intencionado, pone en grave peligro a la población de la localidad rayana

El incendio forestal de Castromil que se ha declarado este sábado por la mañana en la localidad zamorana fronteriza con Orense y Portugal está provocado presuntamente de forma intencionada, al igual que el que se declaró el viernes en esta misma localidad, y ambos han puesto "en grave peligro a los ciudadanos y a sus bienes".

Así lo ha señalado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, que ha detallado que los medios de extinción coordinados por la Junta de Castilla y León han logrado a primera hora de esta tarde proteger las viviendas y los bienes de los vecinos de Castromil, una población que tiene la peculiaridad de que parte de su casco urbano esté en la provincia de Zamora y la otra parte en la de Orense.

Prada ha explicado que la población de Castromil sigue confinada, aunque la rápida movilización del operativo de extinción, entre otros catorce medios aéreos, ha conseguido proteger esa localidad rayana.

Las labores de extinción continúan para intentar controlar el incendio que, según ha precisado Prada, no es una reactivación del declarado el viernes, sino que se trata de otro distinto en el entorno de esa misma localidad zamorana.

El incendio de este sábado está declarado en nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial por el peligro que supone para los vecinos de Castromil, a los que se ha pedido que se queden en sus casas confinados.

