El guitarrista de Pink Floyd, en el cine en Zamora

Desde el Circus Máximo de Roma hasta Multicines Zamora. El miércoles 17 de septiembre, a las 19.45 horas, se podrá disfrutar en la capital de una película concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour.

Esta producción cinematográfica captura la actuación de Gilmour en Roma durante su gira "Luck and Strange" en 2024, la primera en casi una década. "Este espectáculo sublime, filmado con las antiguas ruinas de Roma como telón de fondo, combina temas en solitario del álbum más reciente del guitarrista incluyendo una emotiva interpretación de Between Two Points junto a Romany Gilmour, así como himnos clásicos de Pink Floyd como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here y Comfortably Numb", explican en la web de Multicines Zamora.

La gira Luck and Strange abarcó 23 fechas en cinco ciudades y se agotó de inmediato. Sin nuevos conciertos a la vista, este salto a la gran pantalla "es la mejor y única manera de experimentar al maestro de su arte sobre el escenario", añaden.

Este viaje emocional entre clásicos eternos y nuevas canciones, con una puesta en escena monumental, tiene un precio de 9 euros.