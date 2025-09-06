El folclore impregna Zamora
Las calle de la ciudad se convierten en una revolución de color, música y danza
A. F. / T. S.
Zamora vuelve a ser la capital del folklore. Arranca una nueva edición del Festival Internacional de Folcklore de Zamora y las calles de la ciudad desprenden sonidos, color y música.
Colombia, Macedonia del Norte, Guinea Bissau, Hungría y grupos de Murcia y Palencia por parte de España, serán los invitados a una nueva edición del festival organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho.
Programa completo del Festival de Folklore de Zamora 2025
Sábado 6 de septiembre en Zamora capital
11.30 horas. Taller / Workshop de Danza en la Calle. Plaza de Sagasta, Zamora. Todos los grupos
13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.
20.00 horas. Desfile de los Pueblos del Mundo. De la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral. 20:30h. Gala Folklórica Internacional. Desarrollo de otras performances. Plaza de la Catedral. Actuaciones de:
- La Hijuela. MURCIA
- Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE
- Don Sancho. ZAMORA
- Netos de Bandim. GUINEA BISSAU
- Janos Bihari. HUNGRÍA
- Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA
Domingo 7 de septiembre en Zamora capital
12.00 horas. Recepción Oficial del Festival Internacional de Folklore en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y foto oficial
13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.
20.00 horas Ceremonia de Clausura del Festival Internacional de Folklore de Zamora y entrega del Gran Premio del FIFZAMORA. Actuaciones de:
- Jorge Manrique. PALENCIA
- Janos Bihari. HUNGRÍA
- Netos de Bandim. GUINEA BISSAU
- Panče Pešev. MACEDONIA
