El folclore impregna Zamora

Zamora vuelve a ser la capital del folklore. Arranca una nueva edición del Festival Internacional de Folcklore de Zamora y las calles de la ciudad desprenden sonidos, color y música.

Colombia, Macedonia del Norte, Guinea Bissau, Hungría y grupos de Murcia y Palencia por parte de España, serán los invitados a una nueva edición del festival organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho.

Programa completo del Festival de Folklore de Zamora 2025

Sábado 6 de septiembre en Zamora capital

11.30 horas. Taller / Workshop de Danza en la Calle. Plaza de Sagasta, Zamora. Todos los grupos

13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.

20.00 horas. Desfile de los Pueblos del Mundo. De la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral. 20:30h. Gala Folklórica Internacional. Desarrollo de otras performances. Plaza de la Catedral. Actuaciones de:

La Hijuela. MURCIA

Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE

Don Sancho. ZAMORA

Netos de Bandim. GUINEA BISSAU

Janos Bihari. HUNGRÍA

Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA

Domingo 7 de septiembre en Zamora capital

12.00 horas. Recepción Oficial del Festival Internacional de Folklore en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y foto oficial

13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.

20.00 horas Ceremonia de Clausura del Festival Internacional de Folklore de Zamora y entrega del Gran Premio del FIFZAMORA. Actuaciones de: