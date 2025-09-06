DIRECTO | El incendio de Castromil se eleva a nivel 2

¿Ahora qué?

El día después de darse totalmente por apagadas las llamas del incendio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, el peor del verano en España tanto por hectáreas calcinadas como por el fallecimiento de dos personas, cabe preguntarse ¿y ahora, qué?

Aunque todavía queda todo en la reconstrucción, antes incluso de que el fuego se haya dado por extinguido, aunque ya llevara varios días sin llama, se han comenzado a tramitar ya algunas ayudas a los afectados.

Datos

El incendio, que tuvo un origen intencionado y dos focos diferentes de inicio, movilizó a lo largo de las 23 jornadas de labores de extinción numerosos medios. Las cifras definitivas ofrecidas por el Servicio de Extinción de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León apuntan a que hasta la extinción definitiva a las 20.15 horas del lunes día 1 de septiembre han trabajado en este incendio un total de 24 técnicos, 86 agentes medioambientales, 24 helicópteros, nueve aviones de extinción, tanto hidroaviones como de carga en tierra, 18 brigadas especializadas, 42 cuadrillas terrestres, diez retenes de maquinaria, 24 autobombas, dos unidades de brigada y autobomba, tres cuadrillas nocturnas, cinco unidades de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, dos dotaciones de bomberos de la Diputación, los bomberos de los parques de San Vitero y Rionegro del Puente, y un Puesto de Mando Avanzado autonómico.