Los cinco parajes de Zamora para planificar tu escapada en otoño

¿Sabes que quedan apenas dos semanas para dar carpetazo el verano? La nueva estación entrará el próximo 22 de septiembre.

La época estival suele ir acompañada de viajes y salidas, pero lo que muchos no saben es que planear una escapadita en otoño tiene sus ventajas: sorteas la ola de calor con un clima mucho más agradable, la masificación es menor y los precios son más baratos.

Si ya estás pensando en tu próxima salida, Zamora puede ser un destino de interior ideal. Aunque todavía queda el manido "veranillo de San Martín", el otoño abre todo un abanico de opciones lejos de la playa sin salir de la provincia de Zamora. A la espera de conocer las condiciones meteorológicas que le esperan al territorio en los próximos meses, da igual que llueve, haga frío o calor: Zamora tiene opciones para todos los episodios climatológicos.

Aquí van unas opciones:

El Lago de Sanabria

El Lago de Sanabria constituye el sistema lacustre natural de mayores dimensiones existente en España. Sin duda, se trata de uno de los lugares más espectaculares de la provincia y que merece la pena visitar en cualquier estación del año, pero más aún en otoño, en el que este paraje presenta un estado de cuento.

Hace unos 100.000 años, en el Pleistoceno Superior, un impresionante glaciar con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de Sanabria. Hoy, sus 369 hectáreas de superficie fluvial (aproximadamente, 1,5 Kms de ancho por 3 Kms de largo) y una profundidad que alcanza hasta los 53 metros, lo convierten en el mayor lago natural de la Península Ibérica y en uno de los mayores de toda Europa (siendo el mayor de origen glaciar). Su entorno, una auténtica maravilla y un gran reclamo por miles y miles de turistas. A pesar de los incendios, visítala. Es más, ahora el turismo es más necesario que nunca para la población y su economía.

Vista aérea de la superficie quemada en el entorno del Lago de Sanabria por el incendio de Porto / Pedro Armestre / Greenpeace

Los Arribes del Duero

En el oeste de Zamora y Salamanca, donde el Duero se hace frontera con Portugal y se encajona formando los cañones más profundos y extensos de toda la Península Ibérica, se encuentra la comarca de Arribes del Duero. Un espacio natural privilegiado en el que destacan la belleza agreste de su paisaje Granítico y una rica y variada fauna y flora. El relieve de Arribes está constituido fundamentalmente por granitos y granodioritas. Sus paisajes más bellos y escabrosos han sido formados por los ríos Duero, Huebra, Tormes, Camaces y Uces.

Las Lagunas de Villafáfila

La mejor época para visitar la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila es otoño, pero durante todo el año se pueden observar aves. En otoño, de hecho, es cuando hay una mayor concentración de grullas y azulones. Este espacio natural protegido es una visita obligada para todo turista amante de la naturaleza.

Bosque del Tejedelo

La comarca de Sanabria cuenta con importantes zonas boscosas, de diversas especies y con múltiples aprovechamientos. De entre todas las masas forestales de la comarca destaca el Tejedelo, situado en el termino municipal de Requejo de Sanabria. En la ladera y entre valles se encuentra este singular bosque. Una de las manchas de tejo más importantes y mejor conservadas de toda la Península Ibérica. Los tejos son árboles coníferos propios de zonas montañosas, en ambientes frescos y húmedos, y terrenos calizos. En concreto, el Tejedelo, es un bosque de tejos milenarios de gran tamaño y una ruta de senderismo con un encanto especial.

Bosque de Valorio

Si resides en la ciudad y no te apetece salir de ella para disfrutar de estos días de buen tiempo, no te preocupes, tienes el Bosque de Valorio. El Bosque de Valorio es uno de los lugares perfectos para ir con niños en Zamora. Aunque no solo es apropiado para el disfrute de los más pequeños, Valorio es un escape ideal para cualquiera que necesite conectar con la naturaleza. En otoño, un destino ideal en plena ciudad de Zamora.