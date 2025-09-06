Atropello en las Tres Cruces de Zamora con una herida de unos 50 años

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida como resultado de un atropello que ha tenido lugar cerca de las 11.30 horas de este sábado en la avenida de las Tres Cruces de Zamora.

El accidente de tráfico ha ocurrido a la altura del número 27, en las cercanías de la farmacia de la zona, cuando la señora fue golpeada por un turismo como consecuencia del atropello. No obstante, ha estado consciente en todo momento.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Municipal, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender a la herida.