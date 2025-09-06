Adjudicada la instalación de las doce nuevas cámaras de vigilancia de incendios de Zamora

Una empresa leonesa, Telecomunicaciones Merino ha resultado adjudicataria por 209.000 euros, de la instalación de las nuevas cámaras de vigilancia contra los incendios forestales que la Fundación Patrimonio Natural instalará en los montes de toda la provincia y que estarán en prácticamente todas las comarcas, no solo Sanabria o Carballeda.

Se trata de continuar con la digitalización del sistema de vigilancia y detección en Zamora, mediante su ampliación y renovación de cámaras obsoletas, al incorporar equipos (cámaras, red de comunicaciones) y software que facilita realizar la vigilancia y seguimiento de los incendios forestales desde el Centro Provincial de Mando (CPM) durante los 365 días del año y las 24 horas del día.

Mapa general de vigilancia de incendios de Zamora / Fundación Patrimonio Natural

El sistema de videovigilancia se ampliará en cuatro puntos, los puestos de vigilancia de Alto Carmona (Ferreruela de Tábara), Congosta (Ayoó de Vidriales) y Nuez (Trabazos) y la torre de telecomunicaciones de El Viso (Bamba), con una cámara.

También se renovarán las cámaras actuales situadas en Tenchilde (Porto), Torricela (Villanueva de la Sierra), Gamoneda (Lubián), Pico San Juan (San Juan de la Cuesta), La Felguera (Ungilde), Curucuta (Asturianos), La Bandera (Faramontanos de la Sierra) y Peñamira (Manzanal de Arriba).

Al 100% sólo en época alta de incendios

El sistema actual de vigilancia y detección de incendios forestales en la provincia de Zamora, explica la Fundación del Patrimonio Natural, "está formado por 18 puestos de vigilancia fijos, los agentes medioambientales, los medios de extinción y lo complementa el sistema de videovigilancia con 18 cámaras". Los puestos de vigilancia fijos están en funcionamiento fundamentalmente los meses de la época de peligro alto de incendios, "quedando la mayoría de los meses restantes del año sin vigilantes, dependiendo del resto de medios la detección de incendios".

El funcionamiento de esta red de detección responde a una disposición temporal "que únicamente está a pleno rendimiento durante la época de peligro alto de incendios y algún mes más. El resto de meses los medios de detección disminuyen y se puede afirmar que en dichos meses la detección se produce básicamente de los avisos de agentes medioambientales, Guardia Civil o habitantes de la zona".

El sistema de videovigilancia mediante cámaras "permite disponer durante todo el año de unos medios complementarios al sistema actual de vigilancia y detección, ya que estas cámaras estratégicamente localizadas en la provincia con una amplia visión del medio natural, ofrecen imágenes en tiempo real en el Centro Provincial de Mando (CPM) durante todo el año".

Por tanto, indica la Fundación, "permiten prolongar a todos los meses del año la vigilancia y detección de incendios, así como la discriminación y valoración de las alertas que se reciban por diferentes medios".

Gran número de estas alertas " provienen de llamadas de particulares o medios ajenos al dispositivo, bien a través del 112 o bien recibidas de forma directa en el Centro Provincial de Mando. Si bien este hecho es positivo pues demuestra una mayor concienciación de la población, pueden llegar a generar despacho de medios ante alertas que no lo requerían".

