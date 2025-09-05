Dos pueblos zamoranos más se benefician de las ayudas por incendios
Las medidas de apoyo establecidas por la Junta se extienden a un municipio de la Sierra de la Culebra y una localidad más sanabresa
La Junta de Castilla y León ha incluido a dos pueblos zamoranos más como beneficiarios de las líneas de ayuda establecidas para las localidades afectadas por los grandes incendios forestales que han tenido lugar este verano. En concreto, uno de los nuevos municipios beneficiarios se ubica en el entorno de la Sierra de la Culebra y el otro pueblo es un anejo de la comarca de Sanabria en el que también ha tenido incidencia, directa o indirectamente el incendio forestal de Porto de Sanabria.
De esta forma, con la incorporación de esas dos localidades son ya 53 las que en la provincia de Zamora se pondrán beneficiar de algunas de las distintas líneas de ayuda establecidas por el Gobierno autonómico.
La incorporación de esos dos nuevos pueblos, Ferreras de Arriba y la localidad de Rozas, perteneciente al Ayuntamiento de San Justo, se ha acordado en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León. Se trata de la segunda modificación que se efectúa para ampliar los pueblos beneficiarios de las ayudas, después de que el pasado 27 de agosto también se incluyeran diez poblaciones más a sumar a las 41 recogidas en un primer listado.
