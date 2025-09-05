Programa completo del festival de folklore de Zamora 2025
El certamen tendrá lugar en Zamora capital durante los días 5, 6 y 7 de septiembre tras las actuaciones previas en Benavente y Toro
Como es habitual a principios del mes de septiembre, Zamora volverá a ser la capital del folklore. El escenario instalado a los pies de la Catedral será nuevamente el escenario del Festival Internacional de Folklore (FIF) durante los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 20.30 horas. Antes, Benavente y Toro han sido los primeros en disfrutar del cartel de este año.
Colombia, Macedonia del Norte, Guinea Bissau, Hungría y grupos de Murcia y Palencia por parte de España, serán los invitados a una nueva edición del festival organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho. "Va a ser absolutamente sorprendente lo que vamos a disfrutar, vamos a tener en Zamora a artistas nativos que nunca habían salido de su continente", ha declarado Antonio Martín, promotor del Festival, durante su presentación en rueda de prensa. La entrada es gratuita.
Programa completo del Festival de Folklore de Zamora 2025
Miércoles 3 septiembre en Benavente
20.30 horas. Festival Internacional de Folklore de Benavente. Gran Teatro Reina Sofía. Entrada gratuita. Actuaciones de Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA | Janos Bihari. HUNGRÍA | Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE | Netos de Bandim. GUINEA BISSAU
Jueves 4 de septiembre en Toro
20.30 horas. Festival Internacional de Folklore de Toro. Plaza Mayor. Actuaciones de:
- Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA
- Janos Bihari. HUNGRÍA
- Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE
- Netos de Bandim. GUINEA BISSAU
Viernes 5 de septiembre en Zamora capital
20.30 horas. Ceremonia de Inauguración del FIFZAMORA. Festival Internacional de Folklore de Zamora. Plaza de la Catedral. Actuaciones de:
- Don Sancho. ZAMORA
- Janos Bihari. HUNGRÍA
- Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA
- La Hijuela. MURCIA
- Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE
- Netos de Bandim. GUINEA BISSAU
Sábado 6 de septiembre en Zamora capital
11.30 horas. Taller / Workshop de Danza en la Calle. Plaza de Sagasta, Zamora. Todos los grupos
13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.
20.00 horas. Desfile de los Pueblos del Mundo. De la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral. 20:30h. Gala Folklórica Internacional. Desarrollo de otras performances. Plaza de la Catedral. Actuaciones de:
- La Hijuela. MURCIA
- Panče Pešev. MACEDONIA DEL NORTE
- Don Sancho. ZAMORA
- Netos de Bandim. GUINEA BISSAU
- Janos Bihari. HUNGRÍA
- Combinaciones Folklóricas. COLOMBIA
Domingo 7 de septiembre en Zamora capital
12.00 horas. Recepción Oficial del Festival Internacional de Folklore en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora y foto oficial
13.00 horas. Vermouth Musical del FIFZAMORA. Inmediaciones de calle de Los Herreros y Plaza Mayor.
20.00 horas Ceremonia de Clausura del Festival Internacional de Folklore de Zamora y entrega del Gran Premio del FIFZAMORA. Actuaciones de:
- Jorge Manrique. PALENCIA
- Janos Bihari. HUNGRÍA
- Netos de Bandim. GUINEA BISSAU
- Panče Pešev. MACEDONIA
