El PP de Zamora exige a Puente que rectifique y niega que una PNL sea la solución al AVE de Sanabria

Los diputados nacionales del PP de Zamora han cargado este viernes contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la defensa que hizo el jueves en sede parlamentaria de la supresión de paradas del AVE en Sanabria con el argumento de que, frente a los servicios Avant, el AVE no es un elemento de vertebración de la España vaciada.

Al respecto, la parlamentaria nacional Elvira Velasco ha recordado al ministro que su predecesora, Raquel Sánchez, en la inauguración de la estación del AVE de Sanabria, defendió esa parada por el impacto que tenía para la cohesión territorial y la lucha frente al reto demográfico, algo que echa por tierra el actual titular de la cartera ministerial con su argumentación de que el AVE está destinado a mover personas en entornos de población importante y si para en todas partes no es competitivo y, por lo tanto, no sirve para sus fines previstos. Con esas declaraciones, ha argumentado Velasco, el ministro ha clasificado a los sanabreses y los zamoranos como "ciudadanos de segunda" y se ha "cargado la cohesión territorial", motivo por el que la congresista del PP de Zamora ha pedido al ministro que rectifique y pida disculpas porque ha "despreciado" a los usuarios zamoranos del AVE.

Sobre la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por IU en el Congreso para la restitución de las paradas del AVE suprimidas en Sanabria, Elvira Velasco ha asegurado que su partido apoyará "todo lo que beneficie a la provincia", si bien ha dudado de la eficacia de esa proposición porque ya se han aprobado otras en el Parlamento nacional, incluso por unanimidad, y luego no se han llevado a la práctica, por lo que es en el Consejo de Ministros donde se deben adoptar las medidas necesarias para que el AVE vuelva a conectar a primera hora de la mañana Sanabria con Zamora y Madrid.

Los diputados nacionales del PP de Zamora, Óscar Ramajo y Elvira Velasco, valoran la comparecencia de Oscar Puente en torno a la la supresión de paradas y de servicios AVE en la estación de Sanabria. / Alba Prieto

El PP no ha creído la afirmación del ministro de que los viajeros a Sanabria se han incrementado con las nuevas frecuencias establecidas a partir del 9 de junio (que pasaban de nueve a seis las paradas en Sanabria entre ambos sentidos y retrasaban los primeros convoyes en parar) porque "no sabemos si los datos son verdad o se los está inventado porque la mentira es su seña de identidad", ha comentado Elvira Velasco. También ha admitido que desconoce los datos que revelan una mínima utilización hasta ahora del servicio de autobús alternativo establecido por la Junta de Castilla y León entre Zamora y Puebla de Sanabria y ha puesto en valor la puesta en marcha de esa alternativa ante la supresión del servicio que estaba dando el Gobierno de España.

Por su parte, el diputado nacional del PP Óscar Ramajo ha ahondado en los mismos argumentos que su compañera de escaño y ha lamentado la respuesta "insensible, arbitraria y falta de respeto" de Óscar Puente a la supresión de trenes en Sanabria. Ha exigido al ministro una rectificación y la petición de disculpas por haber mantenido que el AVE es "solamente para unir grandes ciudades y no para dar servicio público de viajeros y servicios a pequeños territorios". Los parlamentarios del PP de Zamora han recordado la Obligación de Servicio Público que está declarada la línea del AVE que pasa por Sanabria y Zamora y por ello han criticado que el ministro pretenda "priorizar solo los tiempos de llegada -entre grandes ciudades- frente a las poblaciones más pequeñas".

Ramajo ha asegurado que la contestación de Óscar Puente ha estado "llena de cinismo, prepotencia y argumentos falsos y subjetivos" y le ha pedido por ello que, si no rectifica, dimita y "se dedique a tiempo completo a su perfil de Twitter".

Suscríbete para seguir leyendo