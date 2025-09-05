El piso amplio que siempre habías buscado está cerca de Cristo Rey

En ocasiones, las viviendas se nos quedan pequeñas. No solo por el tipo de construcción, sino también por la cantidad de cosas que acumulamos: ropa, libros, juguetes... Por eso, encontrar una casa amplia es el sueño de muchos. Si estás buscando en Zamora capital, este piso en venta de la inmobiliaria Tucasa.com te puede interesar. Posee 110 metros cuadrados construidos, 80 metros cuadrados útiles y se ubica en el barrio de La Candelaria, entre la plaza (rotonda) de Cristo Rey y la avenida Cardenal Cisneros. Es decir, a un paso del parque de La Marina y cerca de la zona universitaria y los hospitales.

Con orientación norte, está distribuida en tres dormitorios, un amplio y luminoso salón con acceso a una terraza. Además, tiene 2 baños (siempre un punto a favor) y una cocina independiente y equipada, con despensa y acceso a un gran patio en el que hay un cuarto de almacenaje.

Asimismo, cabe destacar que el inmueble cuenta también con garaje y trastero. Está en buen estado: tiene carpintería exterior de madera, suelo de parquet, carpintería interior de madera y calefacción de gas ciudad.

El edificio dispone de acceso para personas con movilidad reducida, ascensor y zonas comunes ajardinadas. La cuota de la comunidad son 71 euros mensuales. Su precio de venta es de 160.000 euros.

¿Quieres más información sobre este piso?

