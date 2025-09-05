La macrooperación contra la cocaína envuelta en pieles de vaca deja un detenido en Zamora

Tal y como adelantó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el pasado 29 de agosto, un hombre ha sido detenido en la provincia de Zamora con 55 kilos de cocaína, el mayor alijo de cualquier tipo de estupefacientes que se han incautado tanto en la provincia como en la capital.

Este viernes, la Guardia Civil informa, junto a la Policía Judiciaria de Portugal, de que esta detención se enmarca dentro de la operación 'Olimpia' en la que se ha desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Pontevedra, Madrid, Barcelona, Ourense y Guadalajara. Esta organización habría sido la responsable de la introducción en la península ibérica de 2.232 kilogramos de cocaína.

A lo largo de esta semana, han sido detenidas 12 personas relacionadas con los hechos investigados, a los que hay que sumar otras siete detenidas con anterioridad, distribuidas todas ellas en las provincias de Pontevedra, Ourense, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Zamora y Portugal, y de nacionalidades colombiana, portuguesa, dominicana y española.

La investigación se inició en septiembre de 2024 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal que lideraba la comercialización de cocaína en la provincia de Pontevedra y que se desplazaba frecuentemente a Portugal.

Red de distribución en Galicia

De esta manera, los investigadores pudieron corroborar que la droga que pretendían distribuir en nuestro país era trasladada por carretera a la provincia de Pontevedra, principalmente desde Portugal, con sistemas de ocultación instalados clandestinamente en los vehículos.

En la comarca del Salnés (Pontevedra), la organización disponía de un importante número de inmuebles utilizados como “guarderías”, donde ocultaban la droga hasta su distribución a diferentes puntos de la geografía española. Esta frenética actividad delictiva les permitía financiar operativas cada vez de mayor envergadura.

Varios de los investigados llevaban realizando esta actividad delictiva de manera sistemática durante años. Dada su dilatada experiencia delictiva y las minuciosas medidas de seguridad adoptadas consiguieron evitar ser vigilados por los distintos cuerpos policiales y agencias que combaten el narcotráfico.

Distintas intervenciones de cocaína

Esta organización criminal de carácter transnacional importaba cocaína desde Latinoamérica hacia Europa mediante métodos de ocultación de droga en contenedores de mercancías a través de envíos legales de pieles de bovino.

Destacan dos grandes alijos este año: uno de 600 kilos en junio y otro de 1.500 kilos en agosto, ambos en Portugal.

Respecto a los vehículos utilizados para la distribución de la droga y el dinero obtenido de su venta, destacan distintas intervenciones llevadas a cabo por los investigadores, como la aprehensión de 80 kilos de cocaína en diciembre de 2024, 140.000 euros en efectivo en febrero de este año y otros 55 kilos de cocaína este pasado mes de agosto.

Colaboración policial internacional

El éxito de esta operación policial radica en la colaboración policial internacional, enmarcada en el Proyecto GDIN, financiado por la Comisión Europea y liderada por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil y Policía Judiciaria de Portugal. El principal objetivo está destinado a fomentar investigaciones conjuntas mediante la creación de una red de contactos de alto nivel entre los países participantes y mejorar el intercambio de información operativa a través de la creación de un Centro de Inteligencia Criminal Antidroga aprovechando las capacidades de la Unión Europea para combatir el tráfico de drogas.

Resultado global de la operación

De manera global, las distintas actuaciones que se han llevado a cabo desde el inicio de la operación se han saldado con la detención de 19 personas, 32 registros, 2.232 kilos de cocaína intervenidos, 150.000 euros en efectivo, inhibidores de frecuencia para detectar medios técnicos, teléfonos satelitales, básculas de precisión, un arma corta simulada, una plantación de marihuana, dos vehículos de alta gama, 17 móviles encriptados y diversa documentación relacionada con los ilícitos investigados.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a través del Equipo contra el Crimen Organizado de Galicia, de forma conjunta con el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Judiciaria con sede en Leiría (Portugal). Con la coordinación de EUROPOL y la colaboración de la DEA y autoridades de la República Dominicana, todo ello en el marco de las diligencias instruidas por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Cambados (Pontevedra) y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra.