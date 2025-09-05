Miguel Álvarez compone el himno de la feria Racimos de Zamora

El músico zamorano Miguel Álvarez "Inadaptado" es el autor del himno de la tercera edición de la feria Racimos un certamen que se celebró en las ediciones de 2017 y 2018, pero que no tuvo continuidad, entre otras cosas por el advenimiento de la pandemia y que este año ha resurgido. Son 30 bares y restaurantes de Zamora los que participan en el certamen de exaltación de los vinos de Zamora. Con el vino entra gratis una tapa de queso y una rasca con premios como la degustación de una ración en otro establecimiento.

C. G.

La sede del Centro Social de Caja Rural en Condes de Alba y Aliste ha servido de marco para la presentación del evento, con la participación de Laura Huertos (Caja Rural de Zamora), Pepe Herrero (responsable de Question de Imagen Comunicación y organizador del evento), Ramiro Morán, presidente de la Ruta del Vino de Zamora (que representaba también a las de Toro y Arribes), David Gago (concejal del Ayuntamiento de Zamora), Víctor López de la Parte (diputado provincial y vicepresidente) y el propio Miguel Álvarez.

Además, se han programado otras actividades, como el cross "Entre Racimos" el domingo las 10.00 horas en Villanueva de Campeán (sede de la DO Tierra del Vino), concurso de fotografía, curso de iniciación a la cata (el lunes 8 a las 20.30 horas en el bar Tropical de Pinilla), cata ciega por parejas (el jueves 11, a las 20.30 en el bar la Pinta de Oro) con un premio del peso de una persona en vino y catas de vino de distintas bodegas y bares.

Habrá además tres conciertos "en vino y el directo", con la actuación noche flamenca de Jorge Ramírez "El Wilo" en el Café Universal el sábado 6 a las 21.00 horas; la de Miguel "Inadaptado" en el Avalon el viernes 12 a las 20.30 horas; y la de Daniel Hare el sábado 13 a las 13.00 horas en la terraza de la Pinta de Oro.

En la versión de estudio del himno, a Miguel Álvarez le acompañan Edu Jerez y Víctor Aliste.