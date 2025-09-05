Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Santamaría, contra un taller para niños de Zamora: "Adoctrinamiento seguro"

El experto en sectas advierte a las familias que prevén acudir con sus hijos

Taller 'Los superpoderes de Jorge'.

Taller 'Los superpoderes de Jorge'. / Cedida

Isabel Rodríguez

Este sábado 6 de septiembre a partir de las once de la mañana la Biblioteca Pública del Estado de Zamora acogerá un taller para familias con niños a partir de cuatro años denominado 'Los superpoderes de Jorge'.

La actividad se enmarca dentro de la programación semanal del centro y, según el cartel informativo, el taller insta a los más pequeños a descubrir que los verdaderos superpoderes, como la alegría, el conocimiento, la inteligencia y el afecto, están dentro de nosotros.

"Durante este taller aprende a observar, conocer y cultivar algunos de los valores que son esenciales para la vida. Aprende, también, a ver y valorar los valores de quienes rodean", explican.

Sin embargo, el zamorano Luis Santamaría, experto en sectas, advierte que el taller será impartido por la Fundación Logosófica, "un movimiento esotérico". "Si hay familias que piensan acudir, que se informen bien primero. Adoctrinamiento seguro. ¿Captación de menores?", sugiere Santamaría.

