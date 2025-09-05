Luis Santamaría, contra un taller para niños de Zamora: "Adoctrinamiento seguro"
El experto en sectas advierte a las familias que prevén acudir con sus hijos
Este sábado 6 de septiembre a partir de las once de la mañana la Biblioteca Pública del Estado de Zamora acogerá un taller para familias con niños a partir de cuatro años denominado 'Los superpoderes de Jorge'.
La actividad se enmarca dentro de la programación semanal del centro y, según el cartel informativo, el taller insta a los más pequeños a descubrir que los verdaderos superpoderes, como la alegría, el conocimiento, la inteligencia y el afecto, están dentro de nosotros.
"Durante este taller aprende a observar, conocer y cultivar algunos de los valores que son esenciales para la vida. Aprende, también, a ver y valorar los valores de quienes rodean", explican.
Sin embargo, el zamorano Luis Santamaría, experto en sectas, advierte que el taller será impartido por la Fundación Logosófica, "un movimiento esotérico". "Si hay familias que piensan acudir, que se informen bien primero. Adoctrinamiento seguro. ¿Captación de menores?", sugiere Santamaría.
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid
- Un detenido en Sanabria con 55 kilos de cocaína, en prisión