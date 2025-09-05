La Junta resuelve el problema y los usuarios de Buscyl de Zamora ya tienen QR

La Consejería de Movilidad ha conseguido resolver con agilidad el problema detectado con la denegación de las tarjetas Buscyl, que posibilitan el uso de transporte gratuito que progresivamente se irá instalando en toda la provincia y la comunidad a lo largo de ese mes, con líneas que se pusieron en marcha el día 1, otras 50 que comenzarán el día 15 y el resto que se incorpora el día 30. En esa fecha todos los empadronados en la comunidad que lo deseen podrán viajar gratis en las rutas interurbanas de autobús de la comunidad.

Desde que se solicita la tarjeta hasta que se recibe el código QR pasan varios días. El problema surgió cuando la respuesta que llegó a los usuarios no era positiva, y hablaba de problemas con el empadronamiento. Una respuesta automática que se repetía en numerosas peticiones y que venía motivada por un fallo en la comunicación informática con el Instituto Nacional de Estadística, que impedía cruzar los datos de empadronamiento.

Un fallo que ocurrió, además, coincidiendo con la puesta en marcha de los primeros servicios gratis, lo que provocó el efecto llamada de muchos ciudadanos, deseosos de poder tener esta ventajosa opción de circular gratis en autobús

El departamento que dirige José Luis Sanz Merino, no obstante, ha podido resolver el problema rápidamente y en la tarde este miércoles los usuarios afectados empezaron a recibir sus códigos QR que son los que valen para montar gratis en el autobús que está incluido ya en las rutas habilitadas.

