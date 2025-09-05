Fiesta de hermandad de la Tercera Caída de Zamora en Valderrey, el día 13

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída celebrará el 13 de septiembre su fiesta de hermandad en la pradera del Cristo de Valderrey.

La jornada comenzará a las 12.30 horas con el rezo y la ofrenda floral al Cristo de Valderrey en la ermita.

Durante la mañana se celebrarán los concursos de postres para todas las edades y de pintura infantil. Entre tanto los hermanos podrán degustar limonada y embutidos, para abrir el apetito de cara a la comida de hermandad que se servirá hacia las tres de la tarde, con paella, bebida, pan y el postre.

La recogida de vales para la comida, a siete euros, se pueden conseguir en la ferretería Mardem o en la Casa de Hermandad el sábado 6 de 1.30 a 13.30 horas o el martes 9 de 20.00 a 21.00 horas.

Tras el almuerzo, la música tomará el protagonismo. El Dj RP animará el ambiente con su sesión y dará paso al concierto del Grupo 47, que presentará su espectáculo "Rock de raíces y sueños". La tarde seguirá cargada de diversión con rifas, baile y más música, para que nadie se quede sin disfrutar.

Se trata de una jornada concebida como una oportunidad para compartir, convivir y fortalecer los lazos entre los hermanos. Por eso la cofradía anima a todos a participar en la jornada del Cristo de Valderrey.