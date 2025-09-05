Ambición, amistad, aventura, colegio, compañerismo, deporte, descansar, diversión, familia, felicidad, futuro, igualdad, libertad, naturaleza, paz o respeto son algunas de las palabras protagonistas de Zamopedia, la singular enciclopedia realizada por niños y niñas de Zamora, con edades comprendidas entre los siete y los 17 años.

Zamopedia es una de las propuestas que se enmarcan dentro de las actividades con motivo del nombramiento de Zamora como Ciudad Amiga de la Infancia. Durante su presentación, la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, se mostró "encantada" con el resultado final, haciendo hincapié en la importancia de las palabras, "que son las que nos nombran, pero que también nos identifican".

Más que un juego de palabras

Y esta obra se puede considerar como un juego de palabras comunes pero a las que los niños, auténticos protagonistas de este proyecto, les dan un significado especial. Junto a la concejala estaba Teresa Nicolás, técnico del Ayuntamiento que ha dirigido este proyecto, junto a trabajadores de la academia Cátedra. "Este es el resultado pausado de dar la oportunidad del derecho de expresión y el derecho a ser partícipe a todo niño y niña", resumió.

El diccionario de los niños / Jose Luis Fernández

Un derecho que se ve reflejado en las páginas de este libro a través de las definiciones propias y los dibujos. "Nos dan a conocer así su creatividad. Nosotros hemos dado algo de forma, pero ellos son los que han desarrollado el espacio, tanto en la escritura como en el color", apuntó.

Una propuesta que también ayuda a los adultos a reflexionar, como señaló Samuel Esteban, de Cátedra.

Zamopedia se ha editado en papel —con una tirada de 200 ejemplares—, pero también está disponible en la página web del Ayuntamiento de Zamora, dentro de la sección Infancia y Adolescencia, donde todos los ciudadanos podrán descubrir la imaginación de los más pequeños de la ciudad.

