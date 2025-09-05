Mucho Cuzeo estrena su tercera temporada el 13 de septiembre

Mucho Cuzeo, un podcast de entrevistas y conversaciones realizado por jóvenes y pensado para personas “curiosas, inquietas y muy cotillas”, como reza su lema, vuelve el próximo sábado 13 de septiembre con su tercera temporada.

El primer programa del nuevo curso coincidirá con la competición de crossfit Urraca Games, que se celebra en Ifeza ese fin de semana.

Como ha explicado su promotor, Alberto Alonso, gerente de Mini2ac, Mucho Cuzeo empezó hace dos años, coincidiendo con el auge del género de los podcasts, “pero se ha convertido en todo un show", califica.

Apoyo institucional

En la presentación de la tercera temporada han participado el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte; la concejala de Juventud, Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera; la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos y cuatro de los 16 jóvenes que estarán este año detrás de los micrófonos.

Tras el primer programa, que girará en torno a la comida y el baile, entre otros asuntos, y que presentó Laura Velázquez, una de las jóvenes detrás de Mucho Cuzeo, volverán a su cita el 5 y el 17 de octubre, el 21 de noviembre, el 19 de diciembre, el 23 de enero, el 13 de febrero, el 20 de marzo, el 17 de abril, el 15 de mayo, el 6 de junio y el 12 de julio. Aunque es un programa hecho por jóvenes desde su particular punto de vista de la realidad que les rodea, es «un espacio integrador» abierto «a todos los públicos», invitan.

Sedes alternativas

El paraninfo del Colegio Universitario es el espacio habitual donde realizan el podcast, pero, al encontrarse en este momento en obras, se alternará durante los primeros programas entre el salón de actos de La Alhóndiga y la sede social de Caja Rural, con la intención, además, “de salir más a la calle durante este curso”, adelanta Alonso.

Víctor López de la Parte destaca que una de las cosas por las que Mucho Cuzeo despierta gran interés es porque «habla de lo que a los jóvenes les preocupa». De hecho, nació para darles voz y, como añadió Sara de la Higuera, "se ha consolidado como un espacio de conocimiento, cultura y, por supuesto, diversión, logrando entretener y emocionar al creciente número de seguidores de este espacio”.

Proyecto cultural

Estos jóvenes, que dedican su energía y tiempo libre a este proyecto cultural, han mostrado una faceta social, en la que también hace hincapié Laura Huertos, con la que han conseguido no olvidarse «de quien más lo necesita con el objetivo de recaudar fondos para distintas iniciativas», agradece.