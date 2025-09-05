El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de "ratas voladoras"

El vídeo grabado la pasada noche por un vecino no deja dudas: un buen número de ratas se desplazan sin dificultad por los cables de la luz, trepan por las ventanas y andan por las fachadas como si estuvieran en el suelo.

Es la plaga que afecta a una zona del barrio de San Frontis, un tramo de la calle Fermoselle donde precisamente se ubica la Asociación de Vecinos y que lleva tiempo instalada, sin que sea fácil su erradicación. "Hemos llamado al Ayuntamiento, nos han enviado a la empresa que realiza las desratizaciones pero nos han dicho que los sistemas habituales no sirven en ese caso", explica el presidente vecinal, Venancio Santos.

Nuevos ejemplares

Al parecer, según les explican los expertos estas ratas no son las habituales de toda la vida, que prefieren las alcantarillas como hábitat, sino que se trata de otro tipo de roedores, conocidos como "ratas voladoras", que de noche andan por las fachadas con una facilidad pasmosa. Esta circunstancia hace que el veneno con el que de realizan las campañas de desratización, que se reparte por sumideros y alcantarillas no sirva para estas otras ratas. Colocar veneno en tejados o ventanas al aire libre sería sumamente peligroso porque podría envenenar a otro tipo de animales e incluso a las personas.

Es posible tratar con veneno por ejemplo patios particulares donde el acceso de animales o personas de fuera no es posible y por tanto se evita el riesgo que conlleva la utilización de raticidas en espacios abiertos.

Por tanto, los vecinos de San Frontis están intentando averiguar por qué estas ratas han encontrado tan buen acomodo en el barrio, quizá porque haya bodegas o casas abandonadas o porque encuentren alimento fácilmente. Sería uno de los aspectos donde se podría actuar en caso de que se tuviera una certeza.

Lo cierto es que revisando la hemeroteca el problema de las ratas voladoras de San Frontis no es nuevo, y de hecho se lleva arrastrando más de un año, sin que de momento se haya podido encontrar una solución satisfactoria.

Venancio Santos explica que el Ayuntamiento está por la labor de echar una mano para erradicar el problema, pero no se sabe cómo.

