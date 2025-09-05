Azayca Zamora estrena un nuevo servicio para el lifedema en pacientes oncológicos

La Asociación de Ayuda a Pacientes con Cáncer de Zamora, Azayca, acaba de presentar un nuevo servicio para pacientes oncológicos, el de drenaje linfático y presoterapia, gestionado por el fisioterapeuta David Rivera Herrero, arropado por un grupo de sanitarios voluntarios.

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, señalo que el nuevo proyecto "viene a responder a las necesidades que tienen muchos pacientes oncológicos, tanto hombres como mujeres". Acompañada por su directiva y de la responsable de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, De la Higuera explicó que "en el marco de los objetivos que tiene Azayca, que es ese apoyo integral a pacientes oncológicos, creíamos que atender el linfedema era de vital importancia, dada la frecuencia con la que se produce, principalmente en mujeres, pero también en varones, y ahí destacamos el carácter innovador de nuestro proyecto. Y es que el linfedema no solo se produce en brazos, sino también en otras partes del cuerpo".

El fisioterapeuta David Rivera Herrero. / Alba Prieto / LZA

La presoterapia se ha podido poner en marcha con la ayuda de Caja Rural de Zamora y el premio Cinfa logrado el pasado año por la entidad por su programa de ejercicio terapéutico.

Rivera explicó que el programa "pretende combatir, ayudar, sobre todo, a los pacientes que desarrollan la principal complicación en relación al linfa, que es el linfedema, aunque también tiene otras indicaciones, como pueden ser lipodemas, edemas postraumáticos, postquirúrgicos, que muchos de ellos están sometidos a cirugías bastante severas. Y, sobre todo, se trata de obtener un diagnóstico precoz para hacer una valoración inmediata del paciente y que mejore su calidad de vida, porque hay que dejar claro que el linfedema no tiene cura, pero sí que tiene un control y exige una intervención especializada para evitar las complicaciones principales que presenta".

El linfedema, señaló el fisioterapeuta, "es una acumulación anormal de líquido linfático que causa inflamación, pesadez y limitaciones funcionales importantes. Dependiendo del estadio en el que lo encontremos, puede ser más o menos severo".

Hasta un 40% de afectación en algunos tipos de cáncer

Afecta "hasta en un 40%, algunos tipos de cáncer de mama, algunos tipos de cáncer prostático, y algún tipo de cáncer ginecológico también, por lo tanto, teniendo en cuenta que son pacientes que también sufren linfadenectomías, axilares o inguinales, pues se convierte en un problema de primer orden dentro de la oncología".

La terapia comprende "una amalgama de técnicas y recursos que se tienen para combatir el linfedema, que son los vendajes, que a veces se utilizan, la posturología, los autocuidados del propio linfedema, y también ejercicios de tipo músculo esquelético y respiratorio", señalo el fisioterapeuta.

Es importante hacer una buena valoración previa "y un diagnóstico diferencial para determinar qué patologías pueden verse beneficiadas de este tipo de técnicas y, sobre todo, evitar que se utilicen técnicas que están contraindicadas en otro tipo de complicaciones. Entonces, podemos encontrarnos con un miembro inferior que está inflamado y que puede tener una trombosis venosa profunda y estaría contraindicado".

De ahí la vital importancia de la colaboración de los sanitarios, encargados de realizar esa "valoración específica y especializada", así como "el tratamiento como el control de este tipo de patologías y que no desarrollen complicaciones o durante el seguimiento que puedan exigir algún tipo de intervención adicional".

El linfedema tiene una triple clasificación. Pueden fracasar los mecanismos de transporte de la linfa, en cuyo caso se llaman linfedemas linfo-estáticos o mecánicos. Otro tipo de linfedema es cuando hay un mayor aporte de linfa por distintas causas, por ejemplo, un traumatismo, una cirugía, "y tu sistema de transporte es insuficiente para llevarlo todo hacia el sistema venoso y se acumula". "Cuando fracasan las dos cosas, hablamos de un fracaso funcional de reserva que es algo ya más complicado"

Con respecto a la presoterapia "es una técnica que en ocasiones está contraindicada. Es decir, es una técnica que hay que utilizarla con su finalidad y con su especificidad porque está más encaminada a insuficiencias venosas. En el tema linfático hay que utilizarla con mucha precaución, por eso hay un equipo especializado que hace las valoraciones porque se utiliza fundamentalmente para esa insuficiencia venosa que hay que regular en intensidad e incluso a veces contraindicarla".