El Ayuntamiento solo ve "una solución razonable" para el Puente de Piedra

"No hacer nada en el Puente de Piedra no es la postura del Ayuntamiento", señalaba el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, tras conocer que la Comisión Territorial de Patrimonio había rechazado el informe emitido por el director de la obra, Francisco Somoza, para subsanar las deficiencias en el viaducto, con el objetivo de cumplir con la normativa.

El informe desfavorable sobre el proyecto de reposición del pavimento, ejecución del nuevo pretil y renovación del alumbrado público para el Puente de Piedra se centra en que "desde el punto de vista patrimonial, la opción presentada no se considera adecuada", se apunta de manera escueta en una nota de prensa.

Puente de piedra / José Luis Fernández / LZA

Por ello, Guarido está a la espera de que desde la delegación de la Junta se informe convenientemente al Ayuntamiento para darle una argumentación más razonada por la que se ha rechazado la propuesta del director de la obra, ya sea por motivos estéticos, técnicos o cualquier otra argumentación por parte de la comisión de Patrimonio.

El alcalde de Zamora recuerda que eran dos las posibilidades que había en el informe emitido: o bien poner un taco de piedra de seis centímetros o conseguir esa elevación con un cordón de acero.

La tercera vía

A esas dos se unía una tercera, la de no hacer nada, a la que el Ayuntamiento se opone. "Esta era la posición inicial de Somoza, pero no la de los técnicos del Ayuntamiento", diferencia, subrayando que desde el equipo de Gobierno "solo hay una solución razonable", que es la de elevar el pretil los seis centímetros mencionados. "No se notaría nada", asegura Guarido, "pero si ahora Patrimonio informa sobre ello de manera desfavorable, nos quedamos atados de pies y manos", lamenta. "Si la rechazan, nos están diciendo indirectamente que no hagamos nada", añade.

Puente de piedra / José Luis Fernández / LZA

Francisco Somoza se oponía a realizar en un principio cualquier modificación a la obra del puente, argumentando que se trata de un elemento histórico "y que incluso con la anterior barandilla medía menos que ahora el pretil", recuerda Guarido, mientras que el Ayuntamiento optar por esa elevación del pretil con piedra "que no va a afectar en absoluto a la estética actual del puente", considera el alcalde.

Problema de altura

La opción de solucionar ese problema de altura, por ejemplo, bajando el nivel del suelo del puente no le parece factible, "porque por debajo hay canalizaciones de tuberías de electricidad y de telecomunicaciones", lo que complicaría en exceso las obras de reforma, volviendo a recalcar que la manera más sencilla de solucionar el problema está en la elevación de esos centímetros con piedra similar a la del puente.

Puente de piedra / José Luis Fernández / LZA

A la espera de conocer en detalle el informe de Patrimonio con ese rechazo, Francisco Guarido finaliza subrayando que el Ayuntamiento "ha cumplido con su responsabilidad" exigiendo esa modificación para cumplir con la normativa de seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo