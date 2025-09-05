Atropello en Zamora capital: una mujer herida en Puerta Nueva

Apenas unos días después del atropello mortal de una mujer en Toro, este viernes una mujer de 64 años ha sido arrollada por un coche en Zamora capital, frente al centro de salud Puerta Nueva.

Poco antes de las diez de la mañana, a las 09.53 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada alertando del accidente.

El 1-1-2 ha movilizado a la Policía Municipal de Zamora, Policía Nacional y profesionales de Sacyl. La mujer ha sido atendida por dolor en una pierna.