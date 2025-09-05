Atropello en Zamora capital: una mujer herida en Puerta Nueva
El suceso se ha producido poco antes de las diez de la mañana
A. A.
Apenas unos días después del atropello mortal de una mujer en Toro, este viernes una mujer de 64 años ha sido arrollada por un coche en Zamora capital, frente al centro de salud Puerta Nueva.
Poco antes de las diez de la mañana, a las 09.53 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada alertando del accidente.
El 1-1-2 ha movilizado a la Policía Municipal de Zamora, Policía Nacional y profesionales de Sacyl. La mujer ha sido atendida por dolor en una pierna.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid
- Un detenido en Sanabria con 55 kilos de cocaína, en prisión